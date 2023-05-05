 

Онколог Воробьев назвал два менее известных симптома при карциноме поджелудочной железы

05.05.2023, 10:01, Разное
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Рак поджелудочной железы, возможно, не так распространен, как другие виды онкологии, такие как рак легких, молочной железы, простаты и толстой кишки, но знать о нем все равно важно.

Как правило, симптомы заболевания проявляются только на поздних стадиях, причем только пять процентов пациентов живут более 10 лет после постановки диагноза. Онкологи определили симптомы, которые могут помочь диагностировать рак, это – пожелтение кожи и кровотечение из кишечника и желудка. Они считались самыми явными показателями заболевания.

“Исследователи также обнаружили два менее известных признака карциномы поджелудочной железы – повышенную жажду и темно-желтую мочу”, – пояснил врач-онколог Андрей Воробьев. Ранняя диагностика карциномы поджелудочной железы повышает шансы пациентов на выживание. Очень важно, чтобы пациенты обращались к врачу при появлении этих симптомов.


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