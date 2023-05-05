 

В Нижнем Тагиле обнаружили мужчину с полностью восстанавливающейся печенью

05.05.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Газета «Нижнетагильский рабочий» взяла интервью у слесаря Василия Елдыкова, работающего на Уралвагонзаводе.

Мужчина, помимо трудовых достижений, знаменит как заслуженный донор России. Он неоднократно отдавал на пересадку как фрагменты своей печени, так и целый орган.

Первый раз пересадка печени потребовалась родному брату Елдыкова – Алексею. Мужчина согласился на рискованную операцию и даже написал завещание. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. Более того, после недели лечения в стационаре городской больницы у донора уже была абсолютно здоровая печень. Нижнетагильские врачи впервые в своей практике столкнулись с таким случаем и отправили пациента в Москву на дополнительные исследования – столичные специалисты подтвердили диагноз своих уральских коллег.

Позже Елдыков неоднократно становился донором печени, чаще всего для своих коллег по работе, за что был награждён премией от руководства предприятия и почётной грамотой губернатора.

Ещё одна особенность донора: он принципиально пренебрегает здоровым образом жизни.

– Алкоголь пью, выкуриваю по пачке в день, жирную пищу ем постоянно. А зачем мне от этого отказываться, если печень отлично работает? – задаётся вопросом герой публикации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.23 / В МГИМО будет запущена кафедра футурологии имени Вангелии Гуштеровой (Ванги)

28.07.22 / С 2008 года коммерческие пилоты США более 60 раз наблюдали НЛО

18.02.22 / Премьера в Петербурге: мюзикл «Одиссея» – на манеже цирка Чинизелли

27.01.22 / Платье с запахом, туника и ассиметричный крой: модели одежды, которые легко замаскируют нежелательный живот женщинам за 40 лет

26.07.20 / В мире: Почему враги Лукашенко бегут от него в Москву?

10.06.22 / Le Monde – в Квебеке вынуждены нанимать несовершеннолетних из-за нехватки рабочей силы

23.12.22 / SVT – Швеция получила от США четвёртую батарею ЗРК Patriot и закупает к ним ракеты

15.01.21 / Лиза Кудроу рассказала о начале съемок специального эпизода сериала “Друзья”

04.02.23 / «Провалились полностью» — аналитик CNBC о попытках Запада ограничить экспорт российских нефти и газа

17.12.21 / «Унижать и глумиться не людское, можно только сочувствовать»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика