В Нижнем Тагиле обнаружили мужчину с полностью восстанавливающейся печенью

Газета «Нижнетагильский рабочий» взяла интервью у слесаря Василия Елдыкова, работающего на Уралвагонзаводе.

Мужчина, помимо трудовых достижений, знаменит как заслуженный донор России. Он неоднократно отдавал на пересадку как фрагменты своей печени, так и целый орган.

Первый раз пересадка печени потребовалась родному брату Елдыкова – Алексею. Мужчина согласился на рискованную операцию и даже написал завещание. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно. Более того, после недели лечения в стационаре городской больницы у донора уже была абсолютно здоровая печень. Нижнетагильские врачи впервые в своей практике столкнулись с таким случаем и отправили пациента в Москву на дополнительные исследования – столичные специалисты подтвердили диагноз своих уральских коллег.

Позже Елдыков неоднократно становился донором печени, чаще всего для своих коллег по работе, за что был награждён премией от руководства предприятия и почётной грамотой губернатора.

Ещё одна особенность донора: он принципиально пренебрегает здоровым образом жизни.

– Алкоголь пью, выкуриваю по пачке в день, жирную пищу ем постоянно. А зачем мне от этого отказываться, если печень отлично работает? – задаётся вопросом герой публикации.

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