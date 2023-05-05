Зелень и лаванда: трендовые цветовые комбинации, которые придадут изюминку весеннему гардеробу
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
С наступлением весны можно добавить в свой образ больше ярких красок и сделать гардероб самой настоящей изюминкой. Сейчас в моде достаточно интересные и насыщенные тона, которые выглядят броско и стильно.
Однако, чтобы выглядеть стильно, важно правильно подобрать цветовую палитру, чтобы все оттенки идеально сочетались между собой.
Этой весной в тренде пастельные тона одежды. Светлые оттенки смотрятся красиво и свежо, особенно если это мягкие весенние цвета, встречающиеся в природе. Также можно выбрать для себя более яркие и смелые тона, чтобы буквально сиять.
Вот несколько отличных цветовых сочетаний, благодаря которым можно сделать образ действительно ярким.
Лавандовый и бледно-желтый
Из-за их расположения на цветовом круге, эти тона практически созданы для того, чтобы их использовали вместе.
Лавандовый и бледно-желтый идеально подходят для весенних дней. Оттенки легкие и воздушные, но все же достаточно смелые, чтобы сделать образ восхитительным.
Можно надеть фиолетовый жакет поверх любого топа. Хорошо будет смотреться такой наряд вместе с желтыми штанами, которые помогут добавить немного цвета.
Лаймово-зеленый и мягкий белый
Многие люди стараются избегать лаймово-зеленого цвета. Для многих это слишком смело и сложно сочетать с другими тонами. Однако, правильно подобрав наряд, можно красиво стилизовать этот оттенок.
Яркая лаймовая юбка является центральным элементом наряда. Она отлично сочетается с темно-зелеными сапогами. Смелые оттенки смягчаются кремовой блузкой, жакетом и аксессуарами. Сочетание ярких цветов с нейтральными уравновешивает наряд.
Бледно-розовый и фиолетовый
Женственность стала главной тенденцией последних лет, а розовый цвет является одним из основных фаворитов. Этот цвет помогает придать образу нежность и романтичность.
Этой весной можно будет увидеть все оттенки розового. Например, идеально сочетаются юбка цвета металлик и светло-розовый кардиган. Светлый оттенок фиолетовых сапог в сочетании с остальным нарядом выглядит фантастически.
Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Королевский синий, желтый и розовый
Такой наряд доказывает, что весной не всегда нужно использовать пастельные тона. Эти более яркие оттенки синего, желтого и розового создают идеальный красочный наряд. Насыщенность делает внешний вид визуально интересным, потому что он привлекает внимание.
Использование основных цветов синего и желтого с неожиданным добавлением розового намного веселее. Брюки белого цвета с цветочным принтом придают образу весенние нотки.
Светло-желтый и зеленый
Сочетание светло-желтого и зеленого цветов — прекрасный вариант для весеннего сезона. И то, и другое интересно воплощает в себе естественные оттенки времени года, такие как листья и цветущие цветы.
Зеленый и желтый — еще одна хорошая цветовая схема, так как они находятся рядом на цветовом круге.
Струящаяся зеленая юбка и желтый свитер станут ярким акцентом весны. Оба цвета смелые, но не подавляющие.
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
Микс пастельных тонов
Пастельные тона являются идеальным выбором для весны. Они были самыми популярными цветами сезона в течение многих лет.
Можно смешать несколько пастельных тонов для яркого весеннего образа. Хорошо будет смотреться кардиган, выполненный в пастельно-зеленом, желтом и розовом цветах.
Можно надеть его поверх базовых вещей, таких как джинсовые шорты и футболка. Или добавьте больше цвета с цветочными платьями, яркими брюками и комбинезонами с принтами.
Морская пена и ярко-розовый
Розовый и зеленый — классическое сочетание. Сочетание более светлого пастельного оттенка с ярким создает образ, который дополняет друг друга и выглядит более динамично.
Хорошо смотрятся яркие шорты с курткой-плащом, блузкой и ботинками.
Желтый, оранжевый и персиковый
Это достаточно мягкая цветовая комбинация. Персиковая блузка, накинутая поверх желтого клетчатого топа, идеально подходит для прохладного весеннего дня.
Добавление яркой оранжевой сумочки в качестве акцента является хорошим решением. Использование трех похожих тонов — верный способ получить дополняющие друг друга элементы. А использование двух приглушенных оттенков с одним ярким цветом — это простой способ заявить о своем стиле.
Смотреть комментарии → Комментариев нет