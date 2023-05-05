 

Зелень и лаванда: трендовые цветовые комбинации, которые придадут изюминку весеннему гардеробу

05.05.2023, 9:15, Разное
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С наступлением весны можно добавить в свой образ больше ярких красок и сделать гардероб самой настоящей изюминкой. Сейчас в моде достаточно интересные и насыщенные тона, которые выглядят броско и стильно.

Однако, чтобы выглядеть стильно, важно правильно подобрать цветовую палитру, чтобы все оттенки идеально сочетались между собой.

Этой весной в тренде пастельные тона одежды. Светлые оттенки смотрятся красиво и свежо, особенно если это мягкие весенние цвета, встречающиеся в природе. Также можно выбрать для себя более яркие и смелые тона, чтобы буквально сиять.

Вот несколько отличных цветовых сочетаний, благодаря которым можно сделать образ действительно ярким.

Лавандовый и бледно-желтый

Из-за их расположения на цветовом круге, эти тона практически созданы для того, чтобы их использовали вместе.

Лавандовый и бледно-желтый идеально подходят для весенних дней. Оттенки легкие и воздушные, но все же достаточно смелые, чтобы сделать образ восхитительным.

Можно надеть фиолетовый жакет поверх любого топа. Хорошо будет смотреться такой наряд вместе с желтыми штанами, которые помогут добавить немного цвета.

Лаймово-зеленый и мягкий белый

Многие люди стараются избегать лаймово-зеленого цвета. Для многих это слишком смело и сложно сочетать с другими тонами. Однако, правильно подобрав наряд, можно красиво стилизовать этот оттенок.

Яркая лаймовая юбка является центральным элементом наряда. Она отлично сочетается с темно-зелеными сапогами. Смелые оттенки смягчаются кремовой блузкой, жакетом и аксессуарами. Сочетание ярких цветов с нейтральными уравновешивает наряд.

Бледно-розовый и фиолетовый

Женственность стала главной тенденцией последних лет, а розовый цвет является одним из основных фаворитов. Этот цвет помогает придать образу нежность и романтичность.

Этой весной можно будет увидеть все оттенки розового. Например, идеально сочетаются юбка цвета металлик и светло-розовый кардиган. Светлый оттенок фиолетовых сапог в сочетании с остальным нарядом выглядит фантастически.

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Королевский синий, желтый и розовый

Такой наряд доказывает, что весной не всегда нужно использовать пастельные тона. Эти более яркие оттенки синего, желтого и розового создают идеальный красочный наряд. Насыщенность делает внешний вид визуально интересным, потому что он привлекает внимание.

Использование основных цветов синего и желтого с неожиданным добавлением розового намного веселее. Брюки белого цвета с цветочным принтом придают образу весенние нотки.

Светло-желтый и зеленый

Сочетание светло-желтого и зеленого цветов — прекрасный вариант для весеннего сезона. И то, и другое интересно воплощает в себе естественные оттенки времени года, такие как листья и цветущие цветы.

Зеленый и желтый — еще одна хорошая цветовая схема, так как они находятся рядом на цветовом круге.

Струящаяся зеленая юбка и желтый свитер станут ярким акцентом весны. Оба цвета смелые, но не подавляющие.

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Микс пастельных тонов

Пастельные тона являются идеальным выбором для весны. Они были самыми популярными цветами сезона в течение многих лет.

Можно смешать несколько пастельных тонов для яркого весеннего образа. Хорошо будет смотреться кардиган, выполненный в пастельно-зеленом, желтом и розовом цветах.

Можно надеть его поверх базовых вещей, таких как джинсовые шорты и футболка. Или добавьте больше цвета с цветочными платьями, яркими брюками и комбинезонами с принтами.

Морская пена и ярко-розовый

Розовый и зеленый — классическое сочетание. Сочетание более светлого пастельного оттенка с ярким создает образ, который дополняет друг друга и выглядит более динамично.

Хорошо смотрятся яркие шорты с курткой-плащом, блузкой и ботинками.

Желтый, оранжевый и персиковый

Это достаточно мягкая цветовая комбинация. Персиковая блузка, накинутая поверх желтого клетчатого топа, идеально подходит для прохладного весеннего дня.

Добавление яркой оранжевой сумочки в качестве акцента является хорошим решением. Использование трех похожих тонов — верный способ получить дополняющие друг друга элементы. А использование двух приглушенных оттенков с одним ярким цветом — это простой способ заявить о своем стиле.


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