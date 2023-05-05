 

Гастроэнтеролог Халайджиева: Анальгетики опасны при болях в желудке

05.05.2023, 8:40, Разное
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В интервью гастроэнтеролог Халаиджева рассказала, что причиной боли в животе обычно являются спазмы. В этой ситуации правильным лечением является прием спазмолитических препаратов.

По словам врача, анальгетики не только неэффективны, но и могут быть опасны, так как влияют на механизмы восприятия боли и создают ложное представление о состоянии человека. Анальгетики могут маскировать истинную картину болевого синдрома пациента, если он обусловлен острой хирургической патологией.

Специалист пояснила, что “спазмолитики работают не так хорошо, как другие анальгетики, такие как парацетамол, ибупрофен и анальгин, потому что они не влияют на спазм – главную причину боли”. Если человек испытывает боль или любые другие симптомы, такие как повышение температуры, слабость и головокружение, то необходимо обратиться за медицинской помощью.


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