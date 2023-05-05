 

“Смартфоновое лицо” – названа главная особенность современных людей

05.05.2023, 8:30, Разное
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Не секрет, что современные технологии оказывают ощутимое влияние на жизнь практически каждого человека. Вопрос в том, может ли их воздействие на нас быть заметно невооруженным взглядом. Некоторые считают, что внешность человека, который живет в эпоху новомодной техники, претерпела сильные изменения. В связи с этим на просторах Интернета закрепился термин “смартфоновое лицо”.

Начало этому выражению, как ни странно, положила одна из экранных ролей популярного американского актера Тимоти Шаламе. Пользователи Сети обсуждали, почему некоторые современные артисты смотрятся в исторических фильмах совершенно неорганично. Тогда один из комментаторов привел в пример Шаламе, сыгравшего Генриха V в фильме “Король”. Пользователь отметил, что у звезды Голливуда буквально написано на лице, что она видела смартфон.

Как пишет gazetametro.ru, разобраться в феномене решило издание Dazed. Журналисты обратились
к профессору Корнеллского университета Майклу Шихану, который специализируется на эволюции человеческого лица. По его словам, за последние 100 лет внешние черты людей почти не изменились.

Если верить профессору, главная особенность современных людей заключается в том, что они лучше питаются, иначе ухаживают за собой и пользуются новыми благами цивилизации. По словам Майкла Шихана, эволюция не имеет к внешним отличиям нас от наших недалеких предков никакого отношения. С ним согласна российский антрополог и культуролог Елена Петровская. “Ключевые изменения во внешности человека происходят на протяжении огромного времени, и это явно не полвека-век”, – считает специалист.


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