 

«Танцующий король» стал самым популярным товаром у туристов в Великобритании

05.05.2023, 7:10, Новости дня
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Игрушка «Танцующий король», работающая на солнечной энергии, стала самым популярным товаром в сувенирных магазинах у Букингемского дворца. Как передаёт NTD, туристы и поклонники британской королевской семьи спешат купить памятные вещи в честь короля Карла III, поскольку Великобритания готовится к коронации монарха.

Туристы и поклонники британской королевской семьи заполонили лондонские сувенирные магазины. Они спешат купить специальное издание памятных вещей в честь короля Карла III, поскольку Великобритания готовится к коронации монарха.

Главный бестселлер в сувенирных магазинах у Букингемского дворца — игрушка «Танцующий король», работающая на солнечной энергии.

ШАФИК АФЗЛЕ, работник сувенирного магазина: Лучше всего сейчас продаётся танцующий король Карл в связи с предстоящей коронацией. Его запасы мы пополняем по три-четыре раза в день, поскольку он разлетается. Уже не хватает места, чтобы хранить эти запасы.

Коронация — значимое событие для британцев, а также любителей монархии из других стран. Впрочем, некоторые туристы впервые о ней слышат.

ТУРИСТ ИЗ ЧЕХИИ: Я не знал о коронации. Мы планировали посетить Лондон, поскольку в это время в Чехии тоже выходные. Просто так случилось. Мы узнали о коронации только тогда, когда столкнулись с трудностями в бронировании жилья.

ТУРИСТКА ИЗ США: Очень захватывающе быть здесь. К сожалению, в субботу меня здесь не будет, но мы пришли посмотреть на все приготовления. Мы также утром пошли ко дворцу, чтобы посмотреть смену караула на лошадях. Также хотим купить сувениры. Думаю, вряд ли в жизни ещё случится что-то подобное. Интересно стать частью истории.

Сегодня товары в туристических магазинах британской столицы изобилуют изображениями Карла III. Король красуется на футболках, тарелках, больших сумках, ручках, чашках и подставках для яиц.

Впрочем, на ещё большем количестве предметов можно увидеть его мать — Елизавету II. Она скончалась в сентябре прошлого года после 70 лет на троне.

Дата выхода в эфир 03 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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