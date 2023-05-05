 

Мнение: О заднем ходе Европы… Начинают осознавать ошибку?

05.05.2023, 4:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Да, событие и впрямь неординарное. К тому же неожиданное. Казалось, что начавшийся разрыв России с Европой во всём, от экономики до ценностей, это уже навсегда. Но — нет. И кто бы мог подумать, что прогрессивные европейцы внезапно «включат заднюю». Или, образно говоря, дадут задний ход. Любого, кто год назад предположил бы такое, моментально подняли бы на смех.

Но вот — случилось

Вполне демократическим путём.

Как сообщается, закон, принятый 2 мая парламентом Невшателя (кантон Швейцарии), сделает незаконным предложение лечения для изменения сексуальной ориентации в кантоне. Более того, подстрекательство кого-либо к изменению гендерной идентичности также станет уголовным преступлением и будет караться штрафом.

Ну, хоть так.

Процесс, возможно, пошёл. Хотя один кантон, франкоязычный, погоды в европейской правовой системе не сделает, прецедент всё же создан. Причём и свобода не страдает: криминализируется не сама по себе смена пола, но лишь назойливая пропаганда, что «пол — не догма и менять его можно, как платье». И что такая смена — вариант нормы.

Разумно. Хотя и не «толерантно», а скорее, «скрепно». В России тоже нечто подобное принято.

Теперь и в Европе стали понимать, что с трансгендерными играми немного переборщили?

Может, и всё прочее отменят, коль скоро позиции уже так сближаются??

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04.23 / Платья-комбинации, пуговицы и длина «мидакси»: четыре весенние тенденции для утонченных девушек

13.07.22 / От имени Европола — телефонные мошенники обманули немцев на миллионы евро

03.08.21 / Генеральный прокурор США начал расследование против российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде

16.04.22 / Отключение России от SWIFT создало угрозу для гегемонии американского доллара

03.07.22 / Загрязненный воздух связали с болезнями головного мозга

16.03.23 / МЧС, ФНС и ОБЭП с лета начнут усиленные проверки бизнеса, отказавшегося платить добровольные взносы

11.12.21 / Зачем разводиться Анне? – Личное мнение

12.12.22 / «Арктическая погода» может стать испытанием для европейского энергоснабжения

14.05.22 / Электронные сигареты могут негативно влиять на защиту организма от инфекций

17.03.23 / Образ вампира, разноцветные блестки и брови-невидимки: несколько вдохновляющих идей для весеннего макияжа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика