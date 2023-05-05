Мнение: О заднем ходе Европы… Начинают осознавать ошибку?

Да, событие и впрямь неординарное. К тому же неожиданное. Казалось, что начавшийся разрыв России с Европой во всём, от экономики до ценностей, это уже навсегда. Но — нет. И кто бы мог подумать, что прогрессивные европейцы внезапно «включат заднюю». Или, образно говоря, дадут задний ход. Любого, кто год назад предположил бы такое, моментально подняли бы на смех.

Но вот — случилось…

Вполне демократическим путём.

Как сообщается, закон, принятый 2 мая парламентом Невшателя (кантон Швейцарии), сделает незаконным предложение лечения для изменения сексуальной ориентации в кантоне. Более того, подстрекательство кого-либо к изменению гендерной идентичности также станет уголовным преступлением и будет караться штрафом.

Ну, хоть так.

Процесс, возможно, пошёл. Хотя один кантон, франкоязычный, погоды в европейской правовой системе не сделает, прецедент всё же создан. Причём и свобода не страдает: криминализируется не сама по себе смена пола, но лишь назойливая пропаганда, что «пол — не догма и менять его можно, как платье». И что такая смена — вариант нормы.

Разумно. Хотя и не «толерантно», а скорее, «скрепно». В России тоже нечто подобное принято.

Теперь и в Европе стали понимать, что с трансгендерными играми немного переборщили?

Может, и всё прочее отменят, коль скоро позиции уже так сближаются??

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