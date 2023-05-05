 

Какая диета считается вредной: объяснил эксперт

05.05.2023, 4:50, Новости дня
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Далеко не каждая диета полезна для организма. Зачастую люди, стремящиеся к здоровому образу жизни и отдающие предпочтение так называемому правильному питанию, совершают множество ошибок, что в итоге приводит к негативным последствиям.

Наиболее распространенные ошибки, которые совершают люди в попытке похудеть или сохранить красивую фигура, назвала диетолог Ванесса Риссетта, сообщает британская газета Daily Mail.

По ее словам, диета будет считаться вредной, если, например, люди отказываются от целых групп продуктов или же при их потреблении пьют мало воды. Эксперт подчеркнула, что достичь желаемых результатов можно и без радикальных методов.

В первую очередь перед тем, как сесть на диету, необходимо задуматься, насколько это безопасно для вашего организма. Диетолог подчеркнула, что употребление слишком маленького количества калорий может привести к голоданию и развитию болезней.

Если диета предусматривает употребление менее 1300 калорий в день, значит она является вредной, уточняет интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Кроме того, для сохранения здоровья нельзя отказываться от жиров и углеводов.

Организм человека запрограммирован на получение и белков, и углеводов, и жиров. Последние должны составлять не менее трети в рационе диеты, потому что участвуют в процессе подпитки человека энергией.


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