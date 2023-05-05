План Евросоюза по расширению производства снарядов грозит сорваться из-за кадрового голода

Европейская комиссия рассчитывает, что военно-промышленному комплексу блока удастся значительно увеличить производственные мощности. Но, по мнению экспертов, эта инициатива может создать дополнительную нагрузку на отраслевые компании, которые уже испытывают серьёзные трудности с набором сотрудников, пишет EurActiv.



AP

План Брюсселя по увеличению производства боеприпасов, включая обучение персонала, рискует стать дополнительным бременем для компаний. Ведь они уже сталкиваются с серьёзными проблемами при найме работников для производства вооружения, пишет EurActiv.

Накануне Еврокомиссия представила своё предложение по Закону о поддержке производства боеприпасов (ASAP). Он призван побудить оборонную промышленность блока инвестировать в наращивание производственных мощностей, будь то компоненты цепочки поставок, станки или персонал, поясняет издание.

Составители плана ставят перед ВПК цель выпустить 1 миллионов снарядов за 12 месяцев. Одно из препятствий, которое исполнительный орган ЕС предлагает устранить, чтобы повысить производство, — это отступление от нормативных требований, что позволит упростить правила, ограничивающие работу в ночное время в странах, где пока такая практика запрещена, отмечает EurActiv.

Между тем оборонные компании, в том числе самые крупные из них, сталкиваются с кадровым голодом. «Мы испытываем трудности с наймом персонала», — признались на условиях анонимности в интервью издания два представителя отрасли.

По их словам, инженеры и работники физического труда являются ключевыми человеческими ресурсами. Если заводы не смогут найти людей для сборки техники или эксплуатации механизмов, они не смогут нарастить производство, подчеркнули они.

Далекоидущее прогнозирование заказов и инвестиций также помогло бы с наймом сотрудников, заявили источники EurActiv. Они пояснили, что без подобного взгляда в будущее компании не могут предлагать сотрудникам долгосрочные контракты, в результате чего нанимать и обучать людей станет ещё сложнее.

Комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заверил издание, что Еврокомиссия знает о существующей проблеме. Он заявил, что разговоры о навыках поднимались на всех заводах, которые посетили чиновники. Кроме того, по его словам, необходимо учитывать, что некоторые специальности, связанные пиротехникой или технологиями, требуют более длительного обучения.

«Некоторые государства-члены озвучили свои требования и разработали планы по ускорению процесса», — заявил Бретон, не уточнив, о каких именно странах идёт речь. Он добавил, что Брюссель может использовать Европейский социальный фонд и пытается «думать нестандартно» в вопросах военной экономики.

В качестве примера еврокомиссар упомянул трудности с производством вакцин от COVID-19. Преодолеть их позволили налаживание партнёрских отношений и «мобилизация навыков», которыми члены ЕС могли делиться друг с другом. А некоторые оборонные предприятия блока до последнего времени «работали изолированно и не видели, что происходит по соседству», подчеркнул Бретон.

—