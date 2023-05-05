Мнение: О вероятности атаки «под чужим флагом»… Воистину шокирующее откровение?

Иногда потрясающие откровения появляются там, где их совершенно не ждёшь. И тогда поневоле возникает вопрос: что это? Феноменальная человеческая глупость, которая, как известно, не имеет границ — в отличие от Вселенной? Или циничный и хладнокровный «удар в спину» с целями, которые изначально не ясны?

Так случилось и на этот раз.

Рассуждая на тему недавнего крайне громкого происшествия в небе над самым центром российской столицы, австрийская Wiener Zeitung выдала потрясающе откровенное нечто. Мол, #история знает целый ряд операций «под чужим флагом», то есть дезинформационных инсценировок с целью обвинить противную сторону. Известен целый ряд таких примеров. Так, нападение «польских наёмников» (а на самом деле эсэсовцев) на немецкую радиостанцию в Гляйвице 31 августа 1939 года послужило Адольфу Гитлеру предлогом для вторжения в Польшу. В 1964 году Соединённые Штаты оправдали эскалацию войны во Вьетнаме так называемым инцидентом в Тонкинском заливе. В 2003 году Америкой было заявлено, что, мол, у иракского диктатора Саддама Хусейна имеется оружие массового уничтожения и поэтому его нужно свергнуть, но после вторжения #США это оружие так и не было обнаружено. Этих примеров, якобы, должно быть достаточно для того, чтобы воздержаться от поспешных выводов.

Впрочем, тут уже нет никакой поспешности. Традиционное бахвальство в сочетании с необходимостью поднять моральный дух сограждан, разочарованных как отсутствием у ВСУ значимых успехов уже более полугода, так и новыми задержками долгожданного «контрнаступа», привело к появлению на свет ещё одной потрясающей откровенности в дополнение к уже озвученным Киевом.

Это уже «явка с повинной»? Или «агенты Кремля» постарались?

Но — Бог с ним. Куда интереснее статья австрийцев. А точнее, постановка в один ряд с Адольфом Гитлером сразу двух американских президентов — Линдона Джонсона и Джорджа Буша-младшего. Ну и уподобление войны в Ираке — вторжению Вермахта в Польшу, ставшему началом Второй мировой. Признание — откровеннее некуда.

Эммм… Австрия — точно союзница #США?

Или это такой союзнический «нож в спину»?

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