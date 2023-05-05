 

Мнение: О вероятности атаки «под чужим флагом»… Воистину шокирующее откровение?

05.05.2023, 3:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иногда потрясающие откровения появляются там, где их совершенно не ждёшь. И тогда поневоле возникает вопрос: что это? Феноменальная человеческая глупость, которая, как известно, не имеет границ — в отличие от Вселенной? Или циничный и хладнокровный «удар в спину» с целями, которые изначально не ясны?

Так случилось и на этот раз.

Рассуждая на тему недавнего крайне громкого происшествия в небе над самым центром российской столицы, австрийская Wiener Zeitung выдала потрясающе откровенное нечто. Мол, #история знает целый ряд операций «под чужим флагом», то есть дезинформационных инсценировок с целью обвинить противную сторону. Известен целый ряд таких примеров. Так, нападение «польских наёмников» (а на самом деле эсэсовцев) на немецкую радиостанцию в Гляйвице 31 августа 1939 года послужило Адольфу Гитлеру предлогом для вторжения в Польшу. В 1964 году Соединённые Штаты оправдали эскалацию войны во Вьетнаме так называемым инцидентом в Тонкинском заливе. В 2003 году Америкой было заявлено, что, мол, у иракского диктатора Саддама Хусейна имеется оружие массового уничтожения и поэтому его нужно свергнуть, но после вторжения #США это оружие так и не было обнаружено. Этих примеров, якобы, должно быть достаточно для того, чтобы воздержаться от поспешных выводов.

Впрочем, тут уже нет никакой поспешности. Традиционное бахвальство в сочетании с необходимостью поднять моральный дух сограждан, разочарованных как отсутствием у ВСУ значимых успехов уже более полугода, так и новыми задержками долгожданного «контрнаступа», привело к появлению на свет ещё одной потрясающей откровенности в дополнение к уже озвученным Киевом.

Это уже «явка с повинной»? Или «агенты Кремля» постарались?

Но — Бог с ним. Куда интереснее статья австрийцев. А точнее, постановка в один ряд с Адольфом Гитлером сразу двух американских президентов — Линдона Джонсона и Джорджа Буша-младшего. Ну и уподобление войны в Ираке — вторжению Вермахта в Польшу, ставшему началом Второй мировой. Признание — откровеннее некуда.

Эммм… Австрия — точно союзница #США?

Или это такой союзнический «нож в спину»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.21 / Как делать модный осенний мейкап с зелеными тенями: советы визажистов

18.11.22 / Потеряла слишком много крови: зверски раненую Загитову не смогли спасти

05.05.23 / “Через две недели после родов вышла в эфир”: Елена Ханга о любви к дочери и романе с американцем

07.08.22 / Руководство Компартии постановило закрыть все заводы Apple в Китае

26.07.22 / «Величайшая угроза со времён Карибского кризиса» – оксфордский аналитик призвал готовиться к худшему на Тайване

26.03.23 / Дэниел Рэдклифф и его девушка Эрин Дарк ждут первенца

08.02.23 / Правительство не планирует изменять основные правила налоговой системы

11.11.21 / Дискомфорт в отношениях, манипуляция, безразличие и не только: 6 убийц любых отношений

03.03.22 / Скандалы: «Я в него буквально влюблена!»

08.10.22 / Сергей Капустник: Какой праздник отмечается 8 октября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика