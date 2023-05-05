 

Рупор тоталитарной пропаганды: ВСУ сбили свой “Байрактар” в центре Киева

05.05.2023, 3:15, Разное
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Жаркая беспилотная неделя продолжается. После вчерашней зрады с прилетом беспилотника в крышу Сенатского двора, сегодня настала перемога в Киеве.

ВСУ официально признали факт уничтожения собственного "Байрактара" над Киевом, который упал на дом и вызвал пожар. Сослались на технические неполадки "Байрактара", мол сломался. Поэтому решили сбить прямо рядом с майданом. Решили свалить собственную тупость на турецкую технику. Видео уничтожения тут https://t.me/boris_rozhin/84710 Машина сбита немецкой ЗРК "Iris-T"

Все равно у ВСУ нет шансов догнать ВС РФ по сбитым Байрактарам.
Ну а так, ладно, слегка подсластили вчерашнюю пилюлю своей клоунадой в центре Киеве.

Источник: Colonel Cassad


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