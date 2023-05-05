Напасть

По европейской части РФ прокатилась волна диверсий. Беспилотники сбиты даже над Кремлем.



Атака беспилотника на здание Сенатского дворца в Кремле 3 мая 2023 г. Снимок с видео, соцсети

После начала СВО официальные сообщения об умышленном повреждении железнодорожных и прочих объектов инфраструктуры, а также об атаках беспилотников стали появляться одно за другим. И властям ничего не остается, как признавать факт совершенных диверсий и возбуждать дела за терроризм. Правда, о задержаниях диверсантов силовики начали отчитываться лишь ближе к осени прошлого года. Как только заговорили о появлении в Уголовном кодексе новых статей, не проходит и недели без новых рапортов о предотвращенных терактах (проверить, что было на самом деле, затруднительно, поскольку никаких подробностей не сообщается).

День 3 мая стал знаковым: очередная диверсия на железной дороге в Брянской области, атака беспилотников на нефтехранилище близ Тамани (Краснодарский край), сообщения о работе ПВО в Крыму и, наконец, дневные официальные заявления о ночной попытке нанесения воздушного удара по Кремлю, после которых тут же появились кадры инцидента и началась скоординированная информационная кампания.

Ночь на 4 мая тоже выдалась беспокойной: пожар на Ильинском НПЗ в Краснодаре, атака на Новошахтинский нефтезавод Ростовской области, сбитый беспилотник в Воронежской области.

Первые сообщения о диверсиях стали появляться спустя пару месяцев после начала СВО. 18 мая 2022 года сотрудники ФСБ задержали в Кемерове бывшего патологоанатома Александра Червова, который предположительно обрушил три опоры ЛЭП. В ходе обыска у него нашли карты Кемеровской области и Украины, оружие, коктейли Молотова, схемы расположения военкоматов и отделов полиции Кемерова, а также дневник, в котором гражданин якобы зачем-то детально рассказывал о деталях готовящихся акций. ФСБ назвала его «сторонником украинских нацистов» и опубликовала видео с признаниями кемеровчанина. Против Червова возбудили дело об умышленном уничтожении имущества и диверсии.

В августе прошлого года ФСБ отчиталась еще об одном случае подрыва линий электропередачи. По данным ведомства, 4, 9 и 12 августа «украинские диверсанты» взорвали шесть опор линий электропередачи, идущих от Курской АЭС. Из-за неисправностей после атаки сотрудникам «Росатома» пришлось снижать суммарную мощность станции. В тот же день в Минобороны России назвали диверсией взрывы на складе боеприпасов в крымском Джанкое: ущерб был нанесен ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам.

Железнодорожные диверсии

За последние несколько дней в РФ случилась целая серия крупных диверсий. И только сейчас власти официально объяснили происходящее сработавшими взрывными устройствами. Ранее большинство похожих событий официально не объявлялось деятельностью диверсантов. В регионах в принципе неохотно комментировали подобные инциденты, но замолчать два крупных происшествия подряд на железной дороге в Брянской области уже не получилось.

1 мая на 136-м километре железнодорожного пути «Новозыбков — Гомель» (около 5 км от города Унеча) сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов и загорелся грузовой состав. От взрыва, как говорят очевидцы, осталась воронка глубиной 2,5 м. По некоторым данным, «мощность взрыва составила 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, всего было установлено три заряда».

Спустя день в том же регионе после подрыва железнодорожных путей с рельсов снова сошло несколько вагонов грузового поезда.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что это произошло недалеко от станции Снежетьская. По информации РЖД, в результате аварии никто не пострадал, с рельсов сошли «локомотив и около 20 вагонов», открытого огня удалось избежать.

В области ввели план «Перехват», на поиски диверсантов были брошены не только полицейские, но и сотрудники Минобороны и ФСБ. По данным СМИ, для розыска использовались беспилотники, однако результатов это не дало.

Вблизи места взрыва на столбе, как узнала BAZA, силовики обнаружили наклейку с логотипом «Русского добровольческого корпуса»*. Именно эта организация принимала участие в нападении на два села в Брянской области в начале марта 2023 года. Тогда глава региона объявил, что атака произошла в Климовском районе в селе Любечане — оно находится в нескольких сотнях метров от российско-украинской границы.

Богомаз объявил, что диверсанты «обстреляли движущийся автомобиль», в результате «один житель погиб» и был ранен ребенок. Позже губернатор объявил о гибели еще одного местного жителя 1966 года рождения. Затем сказал о том, что Климовский район атаковали «украинские беспилотники» и в результате «сброса» с одного из них загорелся дом в селе Сушаны (находящемся менее чем в получасе езды от Любечан).

Ночью 1 мая произошла другая диверсия — в Сусанинском поселении Ленобласти, в 66 км от Санкт-Петербурга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на одной из линий электропередачи Гатчинского района была подорвана опора, на второй — обнаружена взрывчатка. Электроснабжение в населенных пунктах и объектах гражданской инфраструктуры нарушено не было. Кто совершил подрыв, до сих пор неясно, однако российские силовики ищут автомобиль Chevrolet Captiva, на котором якобы передвигались диверсанты. После трех инцидентов возбуждены уголовные дела по двум статьям — 281 и 222.1 УК (диверсия и незаконный оборот взрывчатки).

Подрыв Крымского моста

Особняком среди произошедших диверсий стоит подрыв Крымского моста. Взрыв прогремел рано утром 8 октября 2022 года. Согласно видеосвидетельствам, рвануло в тот момент, когда фура и легковой автомобиль, обгонявший ее, начали идти на подъем у судоходных арок 19-километрового моста. В это время камеры сначала ослепила белая вспышка, затем стало видно, как грузовик и автомобиль пропали в пламени, охватившем все четыре полосы. Оба автомобиля двигались по мосту в сторону Керчи с Таманского полуострова. В результате пожара было повреждено более километра железнодорожных путей, однако уже к вечеру мост открыли для движения поездов. Погибли три человека.

По версии Следственного комитета, неустановленное взрывное устройство могло быть спрятано в грузе со строительной полиэтиленовой пленкой.

Эту версию глава СКР Александр Бастрыкин изложил президенту уже на следующий день после взрыва. Вместе с грузовиком на мосту взорвался легковой автомобиль.

Спустя неделю силовики отчитались о задержании восьмерых соучастников преступления, у каждого из которых в подготовке взрыва была собственная роль, «в том числе обеспечение транзитного коридора для ввоза товаров и грузов в Россию». Этот коридор, решили следователи, использовался «для перемещения заминированной фуры через госграницу». Всем восьмерым вменили пункты «а», «б» и «в» части 2 статьи 205 УК и отправили в СИЗО. Организатором теракта СК объявил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В середине апреля Лефортовский суд Москвы санкционировал его заочный арест.

Атаки с воздуха

Число атак неизвестных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в приграничных с Украиной областях в 2022 году исчисляется десятками. В текущем году инциденты продолжились. Беспилотники видят уже во многих регионах РФ, а в некоторых люди уже прочувствовали на себе их действие.

Первой крупной атакой на российские военные объекты в прошлом году стал налет девяти БПЛА и семи надводных безэкипажных аппаратов на корабли Черноморского флота в бухте Севастополя.

5 декабря беспилотники впервые проникли вглубь РФ и атаковали военные аэродромы Энгельс и Дягилево в Саратовской и Рязанской областях.

Из официального заявления Минобороны РФ следует, что целью атак было выведение из строя самолетов дальней авиации. Как сообщает ведомство, все БПЛА были перехвачены средствами ПВО. В ходе атаки погибли трое военнослужащих, еще четверо были ранены, а также была «незначительно повреждена» обшивка двух самолетов.

Повторная атака на аэродром Энгельс произошла в конце декабря. По информации Минобороны, после второй атаки погибли трое военных.

«Средствами противовоздушной обороны ВКС РФ сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», — сказано в сообщении военного ведомства.

Самая масштабная атака беспилотников произошла 28 февраля нынешнего года и затронула сразу несколько российских регионов. О происшествиях сообщали в Адыгее, Белгородской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае и Подмосковье. Большинство БПЛА сбили средствами ПВО.

За последние несколько дней атаки снова усилились.

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