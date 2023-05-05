 

Мнение: Ах, война, что ты, подлая, сделала

05.05.2023, 2:21, Разное
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Гулял последние дни по Москве, в основном в районе центра – обратил внимание на странное (нет, не на пролетающие на бреющем жовто-блакитные дроны – их как раз не видел, врать не буду). Зато с удивлением обнаружил практически полное отсутствие так называемых “примет праздника”, которые раньше были, насколько я понимаю, не столько даже плодами патриотизма и массового энтузиазма, сколько просто строго обязательны для всех торговых точек и заведений общепита “независимо от форм собственности”. Что-то нету никаких плакатов “С 9 мая”, фотографий военной техники под красным флагом (в качестве которой, помимо советской, часто шла американская и даже немецкая – какая, типа, разница), каких-нибудь алых гвоздик и тому подобного апофеоза безвкусия и пошлости.

Заведения стоят в чем есть. Что это? Неужели душка Собянин внезапно перековался в либерала и постановил, что каждый может праздновать или не праздновать в меру своего разумения – а подведомственные торговцы и рестораторы тут же дружно и забили на душный официоз? Эк они оперативно!

Также что-то совсем не видно так называемых “георгиевских лент” – ни на кассах, нигде. Раньше в первую декаду мая от них буквально продыху не было. Слышал, что в Киеве за надетую георгиевскую ленточку можно чуть ли не срок получить – поэтому их там и не найти днем с огнем; но забавно, что в Москве теперь как в Киеве.

Ну и самое интересное – что куда-то совсем пропали проявления народного самодеятельного энтузиазма, типа наклеек на машины “Спасибо деду за победу”, “Можем повторить” и “На Берлин!” Казалось бы, если милитаристский дух так широко разливался по просторам Родины чудесной в относительно мирное время – то в момент, когда ведутся уже настоящие боевые действия, ему как бы сам бог велел развернуться вообще уж во всю мощь и ширь. Но нет. Наоборот – на второй год СВО 9 мая проходит на удивление тихо, кротко и камерно – впервые лет за 30 на моей памяти. Даже не знаю, что случилось. Может быть, реальная война – это совсем не то, о чем мечталось нашим милитаристам жаркими ночами. И поэтому они теперь обижены и расстроены, надулись и даже праздновать отказываются.

О клипе: безусловно, жутчайшая пошлость и безвкусица, апофеоз путинского полета в никуда. Но, парадокс – Дина поет хорошо. Так и ты, Россия…

Источник: Размышления вольного социолога


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