Рупор тоталитарной пропаганды: Пригожин о потерях и снарядах

Пригожин о потерях и снарядах. 18+

Ситуация с боеприпасами на Артемовском направлении продолжает оставаться ненормальной и оказывает влияние на потери и темпы развития операций на Артемовском направлении. То что эта история не урегулирована с осени (!) оставляет удручающее впечатление.

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Еще примечательное. Отставленный недавно начальник службы тыла МО РФ генерал-полковник Мизинцев перешел на руководящую должность в ЧВК "Вагнер". Ранее Пригожин приглашал Мизинцева на работу замом у Уткина.

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