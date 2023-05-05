 

Рупор тоталитарной пропаганды: Пригожин о потерях и снарядах

05.05.2023, 2:00, Разное
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Пригожин о потерях и снарядах. 18+

Ситуация с боеприпасами на Артемовском направлении продолжает оставаться ненормальной и оказывает влияние на потери и темпы развития операций на Артемовском направлении. То что эта история не урегулирована с осени (!) оставляет удручающее впечатление.

 * * *

Еще примечательное. Отставленный недавно начальник службы тыла МО РФ генерал-полковник Мизинцев перешел на руководящую должность в ЧВК "Вагнер". Ранее Пригожин приглашал Мизинцева на работу замом у Уткина.

Источник: Colonel Cassad


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