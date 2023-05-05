Цвета педикюра для смуглой кожи: свежие тренды весенне-летнего сезона-2023

Красота ногтей на ногах имеет большое значение. Она особенно важна летом, когда мы ходим в открытых босоножках и сандалиях. Поэтому в теплый сезон нам необходим привлекательный педикюр. Однако летом наша кожа загорает и становится более темной, чем зимой. Подобрать под нее подходящий тон лака не всегда бывает просто. В статье мы приведем самые модные цвета педикюра для смуглой кожи на весенне-летний сезон 2023 года.

Пастельно-персиковый

Попробуйте пастельный персиковый цвет педикюра. Это очень нежный и мягкий тон, который красиво выделяется на темной коже. Он подойдет женщинам, которые предпочитают сдержанные и утонченные оттенки.

Черный: матовый и глянцевый

Черный цвет считается вечной классикой. На смуглой коже красиво смотрится как глянцевый, так и матовый лак.

Вы можете создать черный французский маникюр. Используйте матовую основу и глянцевые кончики. Затем приступайте к педикюру. Покрасьте одну часть ногтей на ногах в черный глянцевый цвет, а другую – в матовый. Такая комбинация выглядит очень эффектно.

Бирюзовый

Бирюзовый педикюр подчеркивает загорелую кожу. Это яркий и в то же время нежный цвет. Оттенки бирюзы успокаивают нервную систему и настраивают на позитивный лад.

Неоново-желтый

Насыщенный неоново-желтый цвет выведет ваш педикюр на новый уровень. Он идеально подходит для лета, так как ассоциируется с солнцем и теплом. Этот тон лака прекрасно гармонирует со смуглой кожей. Дополните свой летний образ легким желтым платьем под цвет педикюра.

Жемчужный

Жемчужный педикюр смотрится очень нежно и женственно. Чтобы выглядеть гармонично, сделайте маникюр в аналогичных тонах. Этот оттенок напоминает нам о море и его обитателях в перламутровых раковинах.

Вы можете обойтись без посещения салона и получить этот оттенок самостоятельно. В наши дни существует большое разнообразие жемчужных лаков и топовых покрытий с эффектом перламутра.

Белый

Белый педикюр создает красивый контраст с темной кожей. Это классический оттенок, который придаст вашему облику свежесть и чистоту. Он отлично сочетается с летней одеждой светлых тонов.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Ярко-розовый

Ярко-розовый педикюр – один из главных трендов лета 2023 года. Этот цвет красиво подчеркивает загорелую кожу. Он выглядит игриво и жизнерадостно.

Ярко-розовый педикюр следует сочетать с маникюром в таких же тонах. Эти цвета сочетаются с разными оттенками одежды и аксессуаров.

Нежно-синий

Нежно-синий цвет выглядит очень мягко и изящно. Он подходит для любых оттенков кожи. Этот пастельный тон действует расслабляюще и успокаивающе. Он радует глаз.

Маникюр и педикюр в нежно-синих тонах сочетаются с летними вещами пастельных оттенков. Вы можете дополнить этот нейл-арт минималистичным декором.

Светло-зеленый

Светло-зеленый педикюр идеально подходит для летнего сезона и смуглой кожи. Это свежий и модный цвет, который отлично сочетается со светлой летней одеждой и обувью. Если вы хотите сделать этот дизайн ногтей еще более жизнерадостным, то сочетайте светло-зеленый лак с желтым, нежно-голубым или белым.

Заключение

Смуглая кожа выглядит красиво. К ней подходят разные оттенки педикюра, и вы всегда сможете выбрать вариант на свой вкус.