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Холодная погода встретит длинные выходные

05.05.2023, 7:07, Погода
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Центрально-европейская часть России на этой неделе оказалась во власти арктического холода.

В ближайшие дни морозный воздух распространится по всему региону, вплоть до Верхней Волги. А на пик похолодание выйдет как раз к праздничным выходным – дыхание Ледовитого океана ощутят даже жители средних широт Русской равнины.

Туда же уйдет и ядро циклона уходящего на юго-восток. В субботу основные осадки ожидаются в центральных областях, Предуралье, Волго-Вятском районе, а также в Черноземье и низовьях Дона. На северо-западе этой зоны ожидается снег. Но в северной части Европейской России небо прояснится – здесь станет усиливаться антициклон. И благодаря этому процессу, похолодание окажется кратковременным.

В ночные часы при прояснениях ожидаются заморозки, а при прохождении холодного фронта – даже снег и мокрый снег. В выходные дни температурный режим будет соответствовать десятым числам апреля.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле 6-7 мая дневная температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, ночью похолодает до 0. Но к 9 мая температура повысится до 16 градусов тепла, а к концу рабочей недели достигнет и +20.

Атмосферное давление в длинные выходные 752-759 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым жарким 9 мая было в 2010 году: +27,5 градуса. А в этот день 1999 года в городе было холодно: -2,9 градуса.




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