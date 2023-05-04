Убийц нашли дважды

ФСБ РФ пояснила о раскрытии резонансного преступления 90-х — убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича.

Хорошая компания

Михаил Маневич, коренной петербуржец, в 80-е был активным участником кружка экономистов-реформаторов, возглавляемых Анатолием Чубайсом. Его друзьями называли себя Владимир Путин, Герман Греф, Дмитрий Козак, Алексей Миллер. С 1990 по 1991 год работал в Комитете по экономической реформе Ленгорисполкома (начальник комитета — Чубайс). С 1992 года в Комитете по управлению госимуществом (КУГИ) Санкт-Петербурга. С марта 1994 года председатель КУГИ и вице-мэр Петербурга.

Занимался разработкой законодательства по приватизации и государственных программ приватизации, жилищно-коммунальной реформы на федеральном уровне. Был автором концепции, согласно которой государство не может быть эффективным собственником, а должно устанавливать единые для всех правила игры. После принятия концепции Петербург приобрел на некоторое время репутацию региона с самым продвинутым в системном отношении рынком недвижимости.

После поражения Анатолия Собчака на выборах в 1996 году не ушел с большинством чиновников, а остался в команде нового губернатора Владимира Яковлева.

Президент Путин так вспоминал то время:

«Помню, как пришел ко мне Миша Маневич и говорит: «Слушай, я хочу с тобой посоветоваться. Мне Яковлев предлагает остаться на посту вице-мэра». Я говорю: «Миша, конечно, оставайся». А он говорит: «Ну как же, мы же договорились, что все уйдем». Я ему: «Миш, ты что? Это же предвыборная борьба была, мы были вынуждены это сделать. Но теперь-то на кого все это оставлять, кто будет работать? Городу нужны профессионалы». Я уговорил его остаться».

Михаил Маневич был убит в служебной машине 18 августа 1997 года на улице Рубинштейна. Киллер стрелял из чердачного окна дома № 76 по Невскому проспекту. На месте преступления нашли автомат Калашникова югославского производства с оптическим прицелом.

Поторопились

Основной версией убийства сразу стала служебная деятельность Маневича на посту председателя КУГИ. Одним из основных подозреваемых в заказе на убийство называли Юрия Шутова, с 1996 года руководителя комиссии Государственной думы РФ по анализу итогов приватизации.

Прямых доказательств причастности Шутова к убийству Маневича не было, но управление ФСБ по Питеру и Ленобласти установило за Шутовым плотное наблюдение. К раскрытию убийства Маневича это не привело, зато сотрудникам ФСБ удалось установить факты другой преступной деятельности «банды Шутова». В 1999 году Шутов, тогда уже депутат Заксобрания Петербурга, был арестован. В 2006-м Папа Титыч (как называли его в банде) и четверо его подчиненных были приговорены к пожизненным срокам лишения свободы.

Скорее всего, именно этот приговор имел в виду Чубайс, когда в ноябре 2006 года говорил, что убийцы Маневича получили по заслугам.

Однако через три года вдруг выяснилось, что не все участники покушения на вице-губернатора получили свое в 2006-м.

В 2007 году в Петербурге был задержан лидер организованной преступной группировки (ОПГ) Сергей Зарипов. Следствие установило, что в 90-х банда братьев Зариповых (старший брат, Андрей, подорвался в 1999 году при изготовлении взрывного устройства) являлась частью ОПГ Шутова и специализировалась на убийствах и похищениях людей. В течение года были арестованы еще девять членов банды, в том числе бывший старший лейтенант ВС РФ Алексей Гардоцкий, который в 2009 году заявил, что именно он застрелил Михаила Маневича.

По словам Гардоцкого, приказ устранить Маневича был отдан Андреем Зариповым, возглавлявшим в то время ОПГ. А тот, в свою очередь, получил заказ на убийство от Юрия Шутова. Бывший военный утверждал, что подготовка к убийству велась несколько месяцев. В самом убийстве участие принимали четверо членов банды. Непосредственное руководство по рации осуществлял Андрей Зарипов. Двое членов банды отслеживали выезды от квартиры Маневича. Еще один киллер у подъезда дома № 76 на Невском проспекте прикрывал Гардоцкого, который и стрелял в вице-губернатора.

Несмотря на то что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, сотрудники Следственного комитета при прокуратуре Петербурга не имели права проводить следственные мероприятия по этому делу (сроки предварительного следствия давно закончились), следователь, у которого пылилось «дело Маневича», моментально назначил «уличную» (проверка показаний непосредственно на месте преступления). И в Москву полетели победные реляции о раскрытии убийства Маневича.

Но довольно быстро выяснилось, что утверждения Гардоцкого слишком расплывчатые. На «уличной» (следственное действие — так называемая проверка показаний на месте. — Ред.) он откровенно путался, утверждал, что стрелял из одного окна, хотя стреляли из другого, не мог сказать, сколько человек было в машине, и даже время убийства назвал неверно. Так что после первых сенсационных заявлений правоохранительных органов о признании Гардоцкого решили просто забыть.

«Покричат и опять забудут»

Прошло еще 14 лет, и на днях ФСБ вдруг заявила, что окончательно раскрыла убийство Маневича.

Из сообщения, опубликованного на официальном сайте Лубянки:

«В ходе следственных действий процессуально задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ г. Санкт-Петербурга, один из которых осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о передвижении М. Маневича. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор. Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства М. Маневича по «заказу» лидера т.н. «тамбовской» преступной группировки г. Санкт-Петербурга Барсукова (Кумарина) Владимира, 1956 г.р., который лично передал им орудие совершения преступления (автомат Калашникова)».

Как видно из сообщения, центральный аппарат ФСБ не раскрывает личности подозреваемых. Однако интернет-издание «Фонтанка.ру» назвала одного из них — Аркадий Нусимович. Его имя всего четыре года назад прогремело на всю Россию. Именно Нусимовича подозревали в нападении на машину ОМОНа в декабре 2015 года в Красногвардейском районе Петербурга. Тогда бандиты напали на полицейских, перевозивших «черный нал» (неучтенные деньги, скрываемые от налоговых органов) для строителей. Все телеканалы страны показали ролик с двумя горящими машинами («Газель», которую бандиты использовали в качестве тарана, и полицейский УАЗ). Деньги (точное количество так и не было названо) были похищены.

В апреле 2016 года Нусимович и еще двое предполагаемых участников нападения были арестованы. В январе 2019 года суд присяжных их оправдал. Но Нусимович все-таки был приговорен к 22 годам лишения свободы в сентябре 2020 года за другие преступления.

КОММЕНТАРИЙ

Адвокат Владимира Барсукова (Кумарина) Сергей Афанасьев:

— Мы уже привыкли, что на Владимира Барсукова (Кумарина) следствие «вешает» чуть ли не все нераскрытые убийства за последние 30 лет. Его пытались обвинить даже в заказе убийства Влада Листьева, но вот Маневича никогда не вменяли. И вдруг такое заявление, да еще и в выходной день, и прямо перед праздниками. Напомню, что большинство обвинений в убийствах (Галины Старовойтовой, Яна Гуревского, Сергея Позднякова) так и не нашли подтверждений. То есть прокричать — прокричали, а доказать не получается. Вот и висят эти дела в непонятном статусе: вроде как раскрыты, но на самом деле, кроме громких заявлений, больше у следствия ничего нет. Скорее всего, так же будет и с нынешним обвинением. Но сказать что-то более определенное, а также узнать мнение Барсукова по поводу нового обвинения можно будет только после праздников.

Максим Леонов

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