 

Скончался бывший худрук театра “Мастеровые”

04.05.2023, 22:35, Новости дня
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Сообщество театральных деятелей потрясено трагическим известием. В СМИ появились данные о том, что скончался бывший художественный руководитель и режиссер театра “Мастеровые” Валентин Ярюхин.

Мэтру было 70 лет, передает RT. Стоит отметить, что в “Мастеровых” Ярюхин работал в 2005—2011 годах. Выдающимися работами деятеля можно назвать постановки “Плутни Скапена”, “Очень простая история” и “Забыть Герострата”.


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