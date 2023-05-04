 

“Паста-кризис”: в Италии созвали комиссию из-за роста цен на макароны

04.05.2023, 22:35, Новости дня
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Очередной парадокс: Италия пострадала из-за санкций, которые были введены против России. В стране разгорелся так называемый “паста-кризис”.

Из-за этого в Риме впервые в истории пришлось созвать комиссию по росту цен на макароны. Проведенное исследование гласит, что традиционная еда жителей Апеннинского полуострова за год взлетела на 18%. Проблемы возникли из-за роста цен на энергоносители и зерно, одним из основных производителей которого является РФ. В прошлом году в Италии инфляция впервые с 1985 года разогналась до уровня 8,1 процента, отмечает “Царьград”.


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