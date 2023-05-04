Рупор тоталитарной пропаганды: За атакой на Кремль стоят США

За атакой на Кремль стоят США

➖Реакция Путина на атаку беспилотников на Кремль была спокойной и собранной;

➖Москва знает, что и средства, и цели для ударов Киев выбирает под диктовку Вашингтона;

➖Москва считает, что Киев причастен к атаке на Кремль, на основании данных спецслужб РФ;

➖После атаки на Кремль опалено два медных листа на куполе Сенатского дворца, их оперативно заменят;

➖Кремль рассматривает «самые различные» варианты ответа на атаку беспилотников на Кремль;

➖Обстановка в Кремле после инцидента с беспилотниками обычная, все работают на своих местах;

➖Обращения Путина или экстренного заседания Совбеза РФ не планируется после атаки беспилотников на Кремль;

➖Система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена после инцидента с беспилотниками;

➖Цели и задачи спецоперации не меняются после атаки беспилотников на Кремль;

➖Неизвестно, откуда именно были запущены дроны, атаковавшие Кремль, с этим разберется следствие;

➖Любой ответ на атаку беспилотников по Кремлю будет продуманным, взвешенным и соответствующим интересам России;

➖Вашингтон стоит за атакой Киева на Кремль, попытки США откреститься от атаки беспилотников на Кремль смехотворны;

➖Важно, чтобы Вашингтон, причастный к атаке на Кремль, понимал опасность такого непосредственного участия в конфликте.

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Завтра должно пройти заседание Совета Безопасности РФ с участием Путина. Скорее всего там и будут обсуждаться некие ответные меры на атаку Кремля и судьба Зерновой сделки. Так что завтра могут последовать как удары, так и политические решения.

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