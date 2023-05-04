Рупор тоталитарной пропаганды: За атакой на Кремль стоят США
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За атакой на Кремль стоят США
➖Реакция Путина на атаку беспилотников на Кремль была спокойной и собранной;
➖Москва знает, что и средства, и цели для ударов Киев выбирает под диктовку Вашингтона;
➖Москва считает, что Киев причастен к атаке на Кремль, на основании данных спецслужб РФ;
➖После атаки на Кремль опалено два медных листа на куполе Сенатского дворца, их оперативно заменят;
➖Кремль рассматривает «самые различные» варианты ответа на атаку беспилотников на Кремль;
➖Обстановка в Кремле после инцидента с беспилотниками обычная, все работают на своих местах;
➖Обращения Путина или экстренного заседания Совбеза РФ не планируется после атаки беспилотников на Кремль;
➖Система безопасности в Кремле будет дополнительно усилена после инцидента с беспилотниками;
➖Цели и задачи спецоперации не меняются после атаки беспилотников на Кремль;
➖Неизвестно, откуда именно были запущены дроны, атаковавшие Кремль, с этим разберется следствие;
➖Любой ответ на атаку беспилотников по Кремлю будет продуманным, взвешенным и соответствующим интересам России;
➖Вашингтон стоит за атакой Киева на Кремль, попытки США откреститься от атаки беспилотников на Кремль смехотворны;
➖Важно, чтобы Вашингтон, причастный к атаке на Кремль, понимал опасность такого непосредственного участия в конфликте.
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Завтра должно пройти заседание Совета Безопасности РФ с участием Путина. Скорее всего там и будут обсуждаться некие ответные меры на атаку Кремля и судьба Зерновой сделки. Так что завтра могут последовать как удары, так и политические решения.
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Источник: Colonel Cassad
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