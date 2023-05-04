Мнение: Пригожин стал миротворцем?

Что происходит? Почему хозяин ЧВК «Вагнер»,Герой России Евгений Пригожин решил примерить образ «голубя мира»? И заявил, что не может быть и речи о применении ядерного оружия в ответ на атаку Кремля.

Так и сказал Пригожин: «Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться, как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать. А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся „ядреной бомбой“ на детский беспилотник».

Кого имел в виду Пригожин, называя клоунами? Володина с Медведевым?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что будет требовать «применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал читателям своего Telegram-канала о необходимости «физического устранения» президента Украины Владимира Зеленского.

Володин и Медведев в своих комментариях выглядят откровенными ястребами. То ли дело пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который очень гуманно, не обещая сурового возмездия, разоблачил США, заявив, что за атакой на Кремль стоит Вашингтон: «Попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать».

Вот мне и интересно, что случилось, почему Герой России Евгений Пригожин пошел наперекор мнению обитателей политического Олимпа России?

Фотография Евгения Пригожина отсюда

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