Собрать да сжечь

В Архангельске требуют закрыть книжный за продажу изданий «иноагентов».

Хозяйка книжной лавки «Все свои» Дарья Галкова. Фото: Олег Маглич / 29.ru

«Эти магазины нужно закрывать. Они не должны существовать в наше время!» — звонившая в студию всхлипывала и больше ничего сказать не могла. Плачущий «голос народа» понадобился ведущим ток-шоу «Позиция» архангельского филиала ВГТРК. В эфире со всей серьезностью, подражая ток-шоу старшего товарища — «России 1», обсуждали требования закрыть книжный магазин «Все свои», который посмел выложить на прилавок книги «иноагентов».

Магазин «Все свои» открылся в Архангельске прошлой осенью. В ассортименте более четырех тысяч наименований, регулярно проводятся литературные встречи, лекции, концерты. В открытие несетевой книжной лавки ее хозяйка Дарья Галкова вложила 2,5 млн рублей. Этого достаточно, чтобы стать резидентом Арктической зоны РФ: за инвестиции в экономику Севера и открытие новых рабочих мест предпринимателям полагаются налоговые льготы и административные преференции. Правда, чаще резидентами становятся отельеры или сырьевики, а тут — книжный.

Впрочем, именно это обстоятельство не дает покоя возмущенной общественности.

Дескать, раз бизнес «получает поддержку от государства», никаких «иноагентов» и знать не должен, зато обязан продавать «поэтов-патриотов».

В условиях арктического резидентства такого пункта, разумеется, нет, но разве буква закона может смутить пылких трибунов? Один из них, адвокат (!) Мансур Бекаров, даже пояснил в эфире упомянутой «Позиции», что книжный, торгующий произведениями «иноагентов», сам должен быть признан таковым:ЦИТАТААдвокат Мансур Бекаров:

«В данном магазине продаются книги иностранных агентов. Соответственно, это говорит о том, что магазин находится под влиянием иностранных государств. Статья 1 закона об иностранных агентах: магазин, который находится под влиянием или финансируется, может быть признан иностранным агентом и к нему могут быть применены соответствующие санкции».

Началась травля, конечно, не с ток-шоу. Сразу три клеймящие магазин и его хозяйку публикации появились на одиозном ресурсе «Эхо Севера». Особенности этого издания легко угадать по заголовкам заметок: «Враг окопался в центре Архангельска!», «Латентная педерастия» и «Чухонцы оборзели» (последний текст посвящен презентации финских книг). Процитирую несколько избранных мест (это, как говорится, так плохо, что даже хорошо):

«Рассадник вражеской агитации находится не просто в центре столицы Поморья — он расположился в 50 метрах от Вечного огня»;

«…книжный магазин, под сводами которого свили гнезда всяческие либералы и куда косяками идут натовские эмиссары типа генконсулов Чухляндии и шведских извращенцев»…

Вскоре отозвался «Царьград», сообщивший о «возмущенных жителях Архангельска», которые «отметили, что читать книгу человека, который ненавидит свою Родину, — так себе рекомендация». Ненавистником Родины канал назвал историка Тамару Эйдельман*, книга которой о пропаганде рекламировалась магазином в соцсетях.

Возмущенные архангелогородцы сродни восхищенным болгарам: о них пишут, но никто их не видел. Звонок плачущей пенсионерки на государственное ток-шоу оказался единственным. Роль общественности пришлось играть главреду ИА «Беломорканал» и по совместительству патриотическому писателю и колумнисту RT Андрею Рудалеву и упомянутому адвокату Бекарову.

Рудалев упирал на отказ «Своих» взять на реализацию книгу поэтессы Анны Долгаревой. Бекаров утверждал, что ассортимент магазина «противоречит концепции государства».

Директор Фонда развития культуры и искусства Архангельской области Василий Ларионов напрасно силился призвать к здравому смыслу, напоминая, что инвестиции в родной край это и есть проявление патриотизма.

Уставшая от травли хозяйка магазина Дарья Галкова отказывается от комментариев СМИ. В разговоре с нашими коллегами — порталом 29.ru — она подчеркнула, что статус резидента Арктической зоны одобряется федеральным министерством на основе обязательств инвестора осуществить инвестиции в регион и создать рабочие места — этот статус носит экономический характер и не относится к виду производимой или реализуемой продукции. Также Галкова добавила, что спокойно реагирует на неприятную ситуацию, так как гневные публикации не имеют отношения к реальности.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

* Внесена властями РФ в реестр «иноагентов».

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