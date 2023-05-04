 

Диетолог Стрелков назвал причину ежедневно есть свежий чеснок

04.05.2023, 20:25, Разное
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Игорь Строков, диетолог и врач, пояснил МедикФоруму, что полезные свойства чеснока обусловлены главным образом аллицином.

Аллицин превращается в аллицин при взаимодействии фермента аллииназы с кислородом после того, как вы очистили и измельчили каждый зубчик чеснока. Любая дальнейшая обработка может повлиять на механизмы действия аллицина и аллииназы. Лучше всего употреблять чеснок в сыром виде.

Аллицин, употребляемый в сыром виде, беспрепятственно попадает в организм. Это происходит, например, за счет увеличения в крови каталазы и глутатион-пероксидазы. Эти ферменты являются антиоксидантами, которые задерживают и уничтожают свободные радикалы. Они играют важную роль в процессе старения человека.

Его полезные для здоровья свойства также ценятся во всем мире, особенно когда речь идет о нашей крови. Чеснок хорошо известен тем, что улучшает кровообращение за счет расширения кровеносных сосудов. Чеснок стимулирует образование красных кровяных телец и улучшает уровень сахара и липидов в крови..

Чеснок содержит множество витаминов и минералов. Чеснок содержит витамины B6, B1 и C, а также марганец, кальций и медь. “Он укрепляет иммунную систему и помогает защитным механизмам организма.


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