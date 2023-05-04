Мнение: О жалких оправданиях Украины… Им разве кто-то верит?

На украинского президента Владимира Зеленского вчера жалко было смотреть. Он постарался, подготовил очередную, 101-ю по счёту «вдохновляющую речь», наполненную словами «когда мы победим» и «а ведь мы победим», а его терзали вопросами, не вы ли, мил друг, приказали вдарить дроном по Кремлю?

Пришлось оправдываться и подставлять стратегических партнёров, буквально на днях заявивших, что #Украина «получила всё необходимое вооружение». Мол, боеприпасов самим не хватает и мы не используем их где попало».

Наверное, говоря так, он держал одну руку в кармане, сложив ладонь в кукиш, а другую за спиной, скрестив средний и указательный пальцы. Потому что умным людям всё стало ясно, когда советник ОП Михайло Подоляк, саркастически копируя известную фразу 9-летней давности, заявил, что «беспилотник можно купить в любом Военторге». И последние сомнения отпали, когда Укрпочта анонсировала выпуск новой почтовой марки, выдержанной в стилистике «украинских побед» над крейсером «Москва» и Крымским мостом. В этот раз она посвящена атаке дронов на Кремль.

Собственно, даже антироссийски настроенные западные эксперты в этот раз не верят Киеву. Например, британский политолог Марк Галеотти, позиционирующий себя как специалиста по вопросам международной преступности и проблемам безопасности, связанным с Россией, говорит прямо. «Скорее всего, это именно то, что кажется: Киев, видя продолжающиеся атаки на свою инфраструктуру, дома и больницы, чувствует, что у него нет причин тянуть время. И “если” это всё-таки была украинская атака, которая, вероятно, была организована военной разведкой, то она носит в первую очередь символический и политический характер. Вряд ли они рассчитывали убить [российского президента Владимира] Путина, учитывая относительно небольшие боеголовки на беспилотниках. Но возможно, украинцы хотели показать, что #Москва небезопасна, и сделать это незадолго до 9 мая: Дня Победы по российскому канону. Трудно поверить, что #Путин настолько отчаянно нуждается в политическом капитале, что готов сделать вид, будто его собственные силы противовоздушной обороны не могут остановить беспилотники на расстоянии более 450 км от украинской границы, от поражения символического сердца российского государства».

И если в «провокацию ФСБ» и «российский самообстрел» не верит даже последовательный противник Владимира Путина, то как нормальный человек с мозгами в голове может поверить в такую чушь?

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