Рупор тоталитарной пропаганды: Ямайка выйдет из под власти Британии

Власти Ямайки официально объявили, что хотят порвать с Британией и выйти из под власти британского короля, перейдя к республиканской форме правления. Для этого будет подготовлен и проведен референдум, который зафиксирует разрыв с британской монархией. В 2021-м году по схожей схеме из британского содружества вышел Барбадос.

Кроме того, Ямайка намеревается требовать у Британии извинений и компенсации за века угнетения и порабощения местного населения. Во времена британского владычества, Ямайка была одним из центров работорговли в Карибском бассейне, а местные плантации обрабатывались рабами, в том числе и из числа местного населения.

Деколонизация снова в моде.

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