Соколиная охота

В Петербурге прошли обыски у родственников режиссера Евгении Беркович. Поводом для уголовного дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол»



Евгения Беркович. Фото: соцсети

В петербургскую квартиру, где проживают 88-летняя писательница Нина Катерли (бабушка Евгении Беркович) и 63-летняя журналистка Елена Эфрос (ее мать), силовики явились около 10:30 утра 4 мая. Дверь женщины открыли сами, но не сразу.

Елена Эфрос успела написать в соцсетях: «К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за «Финиста» (спектакль «Финист Ясный Сокол» о завербованных радикальными исламистами женщинах, уехавших в Сирию. — редакция). Оправдание терроризма».

В ходе обыска у родственниц Беркович изъяли два ноутбука (ни один из них Евгении никогда не принадлежал). Телефоны не изымались и их содержимое не изучалось.

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