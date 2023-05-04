 

Соколиная охота

04.05.2023, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Петербурге прошли обыски у родственников режиссера Евгении Беркович. Поводом для уголовного дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол»


Евгения Беркович. Фото: соцсети

В петербургскую квартиру, где проживают 88-летняя писательница Нина Катерли (бабушка Евгении Беркович) и 63-летняя журналистка Елена Эфрос (ее мать), силовики явились около 10:30 утра 4 мая. Дверь женщины открыли сами, но не сразу.

Елена Эфрос успела написать в соцсетях: «К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за «Финиста» (спектакль «Финист Ясный Сокол» о завербованных радикальными исламистами женщинах, уехавших в Сирию. — редакция). Оправдание терроризма».

В ходе обыска у родственниц Беркович изъяли два ноутбука (ни один из них Евгении никогда не принадлежал). Телефоны не изымались и их содержимое не изучалось.

подробности

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.21 / Существовала ли Атлантида на самом деле?

10.04.23 / Доктор Мясников предупреждает об опасности диуретиков

04.05.23 / Платье-комбинация и босоножки на каблуке: весенне-летняя базовая одежда для создания стильных образов на каждый день

15.11.22 / Как красиво сочетать прямые волосы с челкой: 10 примеров модных стрижек разной длины

25.06.22 / Мнение: Россия, время откупаться

24.09.22 / Активисты Fridays for Future в Германии требуют €100 млрд на борьбу с изменениями климата

02.02.22 / Что купить для перманентного макияжа

11.05.21 / Скандалы: Виноградари и виноделы

14.02.23 / Избитый Джиган поставил точку в вопросе о разводе с Самойловой: Кто сказал, что будет легко?

31.01.23 / Мнение: Странная мексиканка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика