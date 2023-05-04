Мнение: Удобрениевый обгон США, импортозамещение алюминиевых банок и падение экспорта водки

1. Россия стала второй удобрениевой державой в мире, после Китая. США остались позади. Даже Индия не производит столько удобрений, сколько производим мы (ссылка):



Россия обогнала США по производству минеральных удобрений. Об этом рассказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, пишет РИА Новости.

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он доложил, что за последние 10 лет страна нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов — до 55 миллионов тонн. «Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем в мире после Китая», — подчеркнул Гурьев. Он назвал это огромным достижением.

Эксперт добавил, что Россия является самым крупным экспортером минеральных удобрений в мире. Все это стало возможно благодаря инвестициям в отрасль за последние годы.

2. Россия является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Однако до прошлого года большая часть алюминиевых банок на российский рынок поступала, как это ни смешно, из США. После того как жареный петух клюнул, несуразность закрыли (ссылка):



В России за прошедший год удалось полностью импортозаместить производство алюминиевых банок. Об этом заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов в эфире радио «Спутник», его слова приводит РИА Новости.

По словам руководителя департамента ведомства, в начале 2022 года около 70 процентов всех алюминиевых банок в стране были произведены в США, теперь же эта продукция на 100 процентов заместила импорт. «Все алюминиевые банки на полках сейчас нашего производства», — уточнил Чекушов.

3. Экспорт российской водки за рубеж упал в 4 раза после ввода западных санкций. Но производители не унывают – они рассчитывают, что теперь всю предназначенную ранее для экспорта водку выпьют россияне (ссылка):

Из-за санкций экспорт российской водки в первом квартале 2023 года упал на 77 процентов по сравнению с показателями прошлого года, до 752 тысяч литров в пересчете на чистый спирт, пишут «Ведомости» со ссылкой на непубличные данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении поставки снизились на 76,8 процента до 6,33 миллиона долларов. <…>

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз связал резкое обрушение экспорта с санкциями и потерей рынков ЕС, США и Канады, на которые приходилось до трети всех поставок за рубеж. Европейские и американские власти запретили ввоз российской водки еще в 2022 году, а Канада стала ограничивать поставки в феврале.

Тем не менее эти санкции никак не повлияют на внутреннее производство <…> продажи российских компаний не упадут, потому что они заняли нишу ушедших западных поставщиков. Например, продажи в России прекратила шведская компания Absolut.

Лично меня, честно говоря, всегда удивляло наличие разных марок водки на рынке. Если химическая очистка достаточно качественная, неужели разница заметна неспециалисту?