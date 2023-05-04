 

Сухость во рту может быть вызвана диабетом и другими заболеваниями

04.05.2023, 19:09, Разное
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Постоянная сухость во рту может указывать на проблемы в организме.

Часто ее игнорируют или не лечат. Причиной может быть храп, а также прием лекарств, употребление алкоголя или курение. Азад Элрумлу, британский стоматолог, говорит, что это также может быть ранним предупреждением о серьезном заболевании. Британский стоматолог пояснил Mirror, что сухость во рту – это признак того, что в организме что-то идет не так.

Эксперты назвали несколько серьезных заболеваний, которые часто сопровождаются ксеростомией. Это состояние возникает, когда слюнные железы не могут вырабатывать достаточное количество слюны для поддержания влажности во рту. По словам эксперта, неврологические расстройства, диабет и аутоиммунные заболевания могут вызвать это состояние.

Сухость во рту может быть вызвана и многими другими факторами, включая старение, прием лекарств, кариес, алкоголизм, курение и побочные эффекты некоторых лекарств.


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