Мнение: Взрыв в Кремле

Я тоже, честно говоря, как-то не особо верю в “коварный удар хохлов” по Кремлю – слишком уж сложная, вызывающая и к тому ж бессмысленная акция. Согласен с теми, кто склонен подозревать в этом “самострел” самой власти. Другое дело – зачем это понадобилось. Чтобы отменить парад? Или, о чем много пишут в телеграме – чтобы ввести военное положение в столицах, типа, “уже иначе нельзя, смотрите, как ОНИ распоясались”?

Я, однако, не вижу, каких выгод могли бы достичь власти с этим военным положением. Что такого позволит им сделать военное положение из того, что они не могут сделать сейчас? Ведь по сути уже сейчас им ВСЕ МОЖНО. Оппозиции никакой нет, гражданского общества нет, любые протестные акции запрещены, законы, принятые за последний год, окончательно позволяют хватать практически кого угодно и лепить им какие угодно сроки – вон, уже и “до пожизненного”.

Возможно, правда, что это такой способ воздействовать на внешнюю аудиторию – например, подставить Зеленского перед “западными партнерами”, дескать, смотрите, что он себе позволяет, уже неприкрытые удары по Москве, мы так не договаривались, еще немного – и я за себя не отвечаю! Недаром Киев поспешил сразу же откреститься от “провокации”, причем с занятной формулировкой. Зеленский, даже оправдываясь, не преминул подпустить шпильку тем самым “партнерам” (они у РФ и Украины одинаковые) – дескать, Украина не наносит удары вне своей территории, потому что у нее мало вооружений, и она вынуждена их экономить. И это после того, как Америка отправила ему целых 10 “Абрамсов”! Воистину, этот человек много себе позволяет!

Но, как ни крути, нестабильность нарастает. Можно видеть в происходящем сколь угодно хитрые многоходовочки Путина или его врагов, однако продемонстрированная беззащитность собственно Кремля способна вызвать такие сдвиги в сознании широких масс и так называемых “элит”, что все предварительные расчеты пойдут прахом.