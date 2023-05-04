Россиян разрешат прописывать в технических помещениях

Министерство труда и социальной политики представило программу, направленную на сокращение количества россиян, не обладающих личным жилым пространством.

Учитывая низкий уровень доходов в отдельных регионах, высокую стоимость жилой недвижимости и ощутимую ставку ипотеки, в ведомстве предложили разрешить прописывать граждан в технических помещениях.

По мнению чиновников, проживание в таких помещениях решит пресловутый квартирный вопрос, а также поспособствует сохранности эксплуатируемого жилконторами имущества и оборудования.

– Сегодня все эти трубы, вёдра, мётлы и прочее стоят бесхозными, кто знает, какой алкоголик или наркоман туда залезет и сворует их или повредит, а так всё будет под присмотром, – считает замминистра труда Василий Хрущ.

Также на заседании министерства положительно оценили размер жилой площади таких помещений.

– Мы и меньшие по квадратуре студии продаём за миллионы рублей. Живут люди и даже целыми поколениями. Вообще, когда одна комната – это очень удобно, – заключил замминистра.

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