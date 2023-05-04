 

Рупор тоталитарной пропаганды: Крутое пике. 4-я серия

04.05.2023, 18:25, Разное
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Еще один крупный американский банк PacWest отправился в крутое пике.
После банкротства трех крупных банков, последствия чего уже превзошли последствия кризиса 2008-го года для банковского сектора, это уже четвертый крупный банк США на грани банкротства. А ведь был еще и Credit Suisse.
PacWest имеет активы в 40 миллиардов долларов и 67 отделений в США.

Также на грани банк Western Alliance.

Источник: Colonel Cassad


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