Рупор тоталитарной пропаганды: Крутое пике. 4-я серия

Еще один крупный американский банк PacWest отправился в крутое пике.

После банкротства трех крупных банков, последствия чего уже превзошли последствия кризиса 2008-го года для банковского сектора, это уже четвертый крупный банк США на грани банкротства. А ведь был еще и Credit Suisse.

PacWest имеет активы в 40 миллиардов долларов и 67 отделений в США.

Также на грани банк Western Alliance.

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