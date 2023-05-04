Мнение: Неравенство в доходах в России и СССР, комфортная работа по-советски и дорогая рабочая одежда

1. Левые экономические паблики отмечают существенное снижение неравенства в доходах россиян за прошлый год (см. картинку). С учётом того, что в 2023 неравенство наверняка продолжит сглаживаться, мы можем даже поставить рекорд. Однако, по мнению левых комментаторов, всё это ерунда: мол, до того уровня равенства, который был в СССР, ещё очень далеко (согласно бумажным данным, в 1990 году разница между доходами 10% наиболее бедных и 10% самых богатых советских граждан составляла 4,6 раз, а не более 13 раз, как сейчас). Разумеется, левые комментаторы лукавят.



Положим, разница в официальных номинальных доходах (белой зарплате, пенсиях и немногочисленных иных выплатах) в позднем СССР была и вправду сильно меньше, чем сейчас (при Сталине нет, так как тогда многим колхозникам вообще не платили). Однако реальный уровень жизни в СССР, в отличие от современной России, куда в большей мере определялся иными вещами.

Во-первых, доступом ко всевозможному блату и распределению ресурсов. Какая разница, сколько у тебя денег, если в условиях советского дефицита на эти деньги сложно было купить что-либо стоящее (к 1991 году из-за бесконтрольной печати денег при Хрущёве и Брежневе рубль был обеспечен реальными товарами лишь на 14 копеек). А вот если человек работал в системе торговли, то он и его родственники/друзья могли или купить дефицит по номинальной цене от государства, или даже просто украсть бесплатно.

Во-вторых, это стоит выделить особо, со всех советских граждан собирался скрытый налог на строительства жилья. Однако это жильё выдавалось далеко не всем: хорошие шансы получить квартиру были у молодых семей и особо важных специалистов, а также при наличии всё того же блата. Одиночки же, старики и низкоквалифицированные работники могли хоть всю жизнь ютиться в общежитиях и коммуналках. Вполне нормальной была ситуация, когда доходы у двух работников были примерно одинаковые, но одному квартиру давали, а другого десятками лет держали в очереди, из-за чего он так и умирал в коммуналке. Ну, серьёзно, если бы квартиру в СССР и вправду давали за 3-5 лет, как нам рассказывают, то в коммуналках не было бы никого старше 25 лет.

В-третьих, в СССР огромное значение имело то, где именно вы живёте и где работаете. Хорошо, если это были советские республики (типа Грузии и Прибалтики) или крупные города, снабжавшиеся по первой категории, где на заработанные вами деньги можно было купить относительно качественные товары. Также огромной была разница между работой на крупном заводе или в важном госучреждении, и колхозе либо на мелком предприятии. В первом случае у вас были шансы на получение путёвок в санаторий, на дефицитные продуктовые наборы по большим праздникам, на продвижение в очереди на покупку автомобиля. Во втором случае эти шансы становились мизерными.

В четвёртых, за отдельными, довольно узкими категориями советских граждан были закреплены привилегии, практически недоступные остальным. Например, право выезда за границу было крайне ограничено: если вы не являлись партийным работником, дипломатом, крупным учёным или инженером, моряком или сотрудником авиации – то выехать куда-либо за пределы соцлагеря для вас было почти нереально, даже если у вас откуда-то имелись на это деньги – которые без специального разрешения вам просто не поменяли бы на иностранную валюту. Соответственно, у вас не было и доступа к фирменным магазинам сети «Берёзка», где за валюту продавались качественные отечественные и импортные товары. Понятное дело, особые привилегии были у партийной верхушки, управленцев и директоров: служебные машины, дачи, прислуга, снабжение продуктами…

В-пятых, в связи с искусственным, навязанным «социалистической политэкономией» ограничением бизнеса в СССР и наличием по этой причине (а также из-за блата и дефицита) масштабного чёрного рынка, у немалого числа советских граждан имелись огромные «нетрудовые доходы» (как полученные честно, с современной точки зрения, так и путём коррупции). После 1991 года эти доходы были легализованы, что и вызвало, во многом, резкий формальный рост неравенства: тайное стало явным.

Главная же причина иллюзии, что в СССР неравенства было во много раз меньше, чем сейчас – это общая бедность советского общества по сравнению с нынешним российским. Различия, которые были крайне важны и заметны в советскую эпоху, типа забитого дефицитными продуктами холодильника, современным россиянам просто непонятны. Молодёжи даже не приходит в голову, что типичный советский слесарь мог бить на кухне кулаком по столу: «Нет, ты загляни в мой холодильник, а потом в холодильник к секретарю райкома!».

2. Блогер Андрей Исаев пишет в комментариях на Дзен об условиях работы в СССР. Для некоторых категорий граждан работа на советских предприятиях была довольно комфортна, так позволяла работать пьяным и безнаказанно воровать (ссылка):



Не знаю, может быть я не прав, но вопрос “Комфортно ли вам работать?” достаточно, как бы это сказать растяжимый. Постараюсь обосновать это на примере своей семьи эпохи СССР:

А) Моя моя мама была по профессии маляр-штукатур и 30 лет проработала на стройке. Так вот, когда я приходил ребенком к ней на стройку в 80-х годах, то поражался – там все всегда были в умат пьяные (причем, женщины, пожалуй, даже сильней мужчин). Непьющая мама была среди них как белая ворона. И пьянчугам было, думаю, очень комфортно. Сейчас у частника, который пить не позволяет, таким некомфортно. Так, может быть, нынешний некомфорт на работе лучше тогдашнего комфорта? (Кстати, тоже из отроческих воспоминаний – однажды в 1980-х годах она упала на стройке с высоты и получила серьёзную ЧТМ, но ей как Васе Кузякину из фильма “Любовь и голуби”, получившему бревном по голове, никто бесплатную путёвку на черноморский курорт не дал).

Б) Отец в 1980-х годах работал бульдозеристом на полигоне, где готовился компост из куриного помёта и торфа, а затем развозился по колхозам. Ох, вот там был комфорт для любителей левака! Наверное, каждая пятая машина уходила «налево» – в коллективные садоводства, за год каждый шоферюга мог заработать на машину <…>. Сейчас там проявился реальный хозяин, и комфорт для «любителей левого поворота» закончился. Так что очень часто на работе дисциплина, требовательность, честность, добросовестность, ответственность и комфорт – это понятия совершенно разные.

3. Блогер volodin_trz пишет о разительном изменении в отношении к рабочей одежде в советской/постсоветской и современной России (ссылка):

На примере стройки могу сказать, что отношение к работе меняется. В начале 2000-х типичный строитель выглядел как румынский военнопленный. Работали в том, в чём стыдно ходить по улице — старая, или рваная, или грязная одежда и обувь. И я в том числе. С одной стороны отношение к работе было такое: «Так и быть, буду работать на стройке, раз уж пока что не смог найти ничего получше». А раз эта работа временная, то и нет смысла в неё вкладываться. С другой стороны просто не было денег на спецовку.

Сейчас мои рабочие брюки, куртка, ботинки стоят втрое дороже чем повседневные, раньше я себе просто не мог позволить её купить. Но, всё же соглашусь, порядок на рабочем месте – он бесплатный. Поэтому тут вопрос в восприятии себя не временщиком, а… (не могу подобрать антоним), короче надо газон 200 лет подстригать.