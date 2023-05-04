К ранним предвестникам рака толстой кишки относится железодефицитная анемия
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Наиболее смертоносной злокачественной опухолью является рак толстой кишки. Однако он все еще хорошо поддается лечению, если раковые опухоли обнаружены на ранней стадии.
Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что некоторые изменения в организме являются ранними признаками рака толстой кишки. Это “красные флажки”, которые появляются за много месяцев и даже лет до начала заболевания. Журнал Национального института рака опубликовал заключение экспертов.
Как сообщается, исследователи проанализировали медицинские карты пяти тысяч человек. Ученых особенно заинтересовали испытуемые с диагнозом карцинома толстой кишки в возрасте до 50 лет (поскольку диагноз ставится нетипично молодым). У этих пациентов в течение некоторого времени до обнаружения рака наблюдались общие симптомы. Ученые предполагают, что эти признаки могут быть предвестниками рака толстой кишки.
Дефицит железа может вызывать боли в животе, диарею и кишечные кровотечения в период от 3 месяцев до 2 лет до постановки диагноза. Чем больше этих симптомов присутствует в среднем возрасте, тем выше риск развития колоректальной карциномы – и не только в пожилом возрасте, но даже в 50 лет. Наличие только одного признака удваивает риск. Два признака увеличивают вероятность более чем в 3,5 раза. Три и более признака могут увеличить вероятность более чем в 6,5 раз
.Ведущий исследователь проекта доктор медицинских наук Инь Цао отметил, что наиболее тревожными признаками являются анемия и ректальная кровопотеря. Эти признаки должны побудить человека обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы.MedikForum.ru ранее писал о том, что чрезмерное потоотделение во время сна может быть признаком рака.
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