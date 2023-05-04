 

К ранним предвестникам рака толстой кишки относится железодефицитная анемия

04.05.2023, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наиболее смертоносной злокачественной опухолью является рак толстой кишки. Однако он все еще хорошо поддается лечению, если раковые опухоли обнаружены на ранней стадии.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что некоторые изменения в организме являются ранними признаками рака толстой кишки. Это “красные флажки”, которые появляются за много месяцев и даже лет до начала заболевания. Журнал Национального института рака опубликовал заключение экспертов.

Как сообщается, исследователи проанализировали медицинские карты пяти тысяч человек. Ученых особенно заинтересовали испытуемые с диагнозом карцинома толстой кишки в возрасте до 50 лет (поскольку диагноз ставится нетипично молодым). У этих пациентов в течение некоторого времени до обнаружения рака наблюдались общие симптомы. Ученые предполагают, что эти признаки могут быть предвестниками рака толстой кишки.

Дефицит железа может вызывать боли в животе, диарею и кишечные кровотечения в период от 3 месяцев до 2 лет до постановки диагноза. Чем больше этих симптомов присутствует в среднем возрасте, тем выше риск развития колоректальной карциномы – и не только в пожилом возрасте, но даже в 50 лет. Наличие только одного признака удваивает риск. Два признака увеличивают вероятность более чем в 3,5 раза. Три и более признака могут увеличить вероятность более чем в 6,5 раз

.Ведущий исследователь проекта доктор медицинских наук Инь Цао отметил, что наиболее тревожными признаками являются анемия и ректальная кровопотеря. Эти признаки должны побудить человека обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы.MedikForum.ru ранее писал о том, что чрезмерное потоотделение во время сна может быть признаком рака.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02.22 / Как удлинить шею с помощью украшений: советы по выбору “правильных” аксессуаров

30.11.22 / “Счастлива тут только Вика”: скрытная Дайнеко вышла в свет с новым мужем

28.11.22 / «Ответственности с офицеров никто не снимал»

05.11.22 / Роман с голливудской актрисой, развод с Муцениеце и слухи об изменах: личная жизнь Прилучного

04.09.22 / Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года

14.11.22 / Министр финансов Великобритании возложил вину за рецессию в стране на Москву

10.05.22 / Мнение: Коротко по Украине. 09.05.2022

17.10.22 / Мнение: Поезд пошел, и завыл, и завыли солдаты…

06.01.23 / Немецкого пособия по безработице не хватает на оплату электричества?

13.09.22 / Немецкий профессор – США хотят выйти из экономического кризиса, развязав войну в центре Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика