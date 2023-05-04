К ранним предвестникам рака толстой кишки относится железодефицитная анемия

Наиболее смертоносной злокачественной опухолью является рак толстой кишки. Однако он все еще хорошо поддается лечению, если раковые опухоли обнаружены на ранней стадии.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что некоторые изменения в организме являются ранними признаками рака толстой кишки. Это “красные флажки”, которые появляются за много месяцев и даже лет до начала заболевания. Журнал Национального института рака опубликовал заключение экспертов.

Как сообщается, исследователи проанализировали медицинские карты пяти тысяч человек. Ученых особенно заинтересовали испытуемые с диагнозом карцинома толстой кишки в возрасте до 50 лет (поскольку диагноз ставится нетипично молодым). У этих пациентов в течение некоторого времени до обнаружения рака наблюдались общие симптомы. Ученые предполагают, что эти признаки могут быть предвестниками рака толстой кишки.

Дефицит железа может вызывать боли в животе, диарею и кишечные кровотечения в период от 3 месяцев до 2 лет до постановки диагноза. Чем больше этих симптомов присутствует в среднем возрасте, тем выше риск развития колоректальной карциномы – и не только в пожилом возрасте, но даже в 50 лет. Наличие только одного признака удваивает риск. Два признака увеличивают вероятность более чем в 3,5 раза. Три и более признака могут увеличить вероятность более чем в 6,5 раз

.Ведущий исследователь проекта доктор медицинских наук Инь Цао отметил, что наиболее тревожными признаками являются анемия и ректальная кровопотеря. Эти признаки должны побудить человека обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы.MedikForum.ru ранее писал о том, что чрезмерное потоотделение во время сна может быть признаком рака.