Платье-комбинация и босоножки на каблуке: весенне-летняя базовая одежда для создания стильных образов на каждый день

Есть такое понятие, как капсульный гардероб — это «звездная формула» для любой модницы, набор базовых вещей, с помощью которых можно создавать образы на все случаи жизни. Обязательно нужно иметь при себе несколько простых, но качественных, универсальных предметов одежды. Это лучший способ сэкономить деньги и позаботиться о планете, делая ставку на окружающую среду. Инвестируйте в самые необходимые вещи, сочетайте их по-разному, и они никогда не надоедят вам.

Джинсовая юбка и яркое платье

Джинсовые макси-юбки или юбки миди из денима сочетают в себе винтаж и стиль 2000-х, который так популярен сейчас. Они отлично подойдут девушкам, которые не слишком хотят полностью открывать ноги. Будь то сапоги или туфли на плоской подошве, их смело можно надевать под такую юбку. Носите ее весной с бирюзовой блузой с оборками, а летом – с купальником в качестве боди.

Еще одна базовая вещь в гардеробе — это яркое цветочное платье. Красный цвет страсти отлично подходит для летних ночей и весенних прогулок по городу. Без сомнения, это ключевой цвет сезона. Такое платье отлично разбавит монотонность двухцветного гардероба и станет тем, что вы припасете для самых романтических свиданий в августе. Оно подчеркивает фигуру и придает очень чувственный и утонченный вид.

Белый костюм и белая блузка

Если вы не хотите терять элегантность в июньском офисном образе, этот белый льняной комплект для вас. Он вам не надоест и вы сможете использовать его каждый летний сезон, ведь цвет, который сочетается со всем, никогда не выйдет из моды. Подбирая топ-бандо или блузу с принтом, вы сделаете свой образ более эффектным.

Белая рубашка — самый повседневный и шикарный предмет гардероба, который моментально превращает простой образ в гламурный. Чтобы придать вашему гардеробу неожиданную изюминку и сохранить вневременность, имейте в гардеробе рубашку с короткими рукавами. Она уникальна, но проста и настолько универсальна, что вы не захотите перестать ее носить.

Белая натуральная майка и джинсовая куртка

С простой белой футболкой вы решите сразу несколько задач — придадите своему образу индивидуальность и будете чувствовать себя максимально комфортно. Носите ее с модными брюками карго или мини-юбкой, а также с костюмом. Делайте ставку на экологически чистые бренды.

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Джинсовая куртка никогда не подводит. С ней вы сможете создавать любые образы. Это формула, которую можно применять как летом, так и зимой, с юбкой или брюками. Комбинация на фото идеальна для дня в городе с друзьями, и вы можете добавить аксессуары, которые больше всего вас определяют: модный галстук, шарф на шею, мини-сумку.

Черный топ и брюки из денима

Этот шикарный топ с вырезом без бретелек выглядит великолепно и очень утонченно. Это то, что каждая девушка хочет иметь в своем гардеробе, поскольку в нем гламурность сочетается с максимальной элегантностью. Вы можете носить его с джинсами и блейзером, а также на отдыхе с шортами или купальником.

Деним сейчас более моден, чем когда-либо. Хорошие джинсы — верный союзник на все случаи жизни. Они уберегут вас от неприятностей и всегда будут придавать элегантность вашему образу. Независимо от того, предпочитаете ли вы винтажный или классический вид, придайте себе индивидуальность с помощью топа с пышными рукавами и шикарных каблуков.

Босоножки на каблуке и рубашка с принтом

Обувь имеет первостепенное значение, когда дело доходит до создания великолепного образа, и любители моды прекрасно это знают. Очень важно иметь пару черных босоножек на каблуке для особых случаев или для работы. Они должны быть удобными и качественными, чтобы прослужили долго и ими можно было пользоваться каждый день.

Делая ставку на простоту, вы не сможете забыть блузку, которая убережет вас от тысячи бед. В вашем капсульном гардеробе нужна рубашка с самым красивым принтом, которую можно носить и в межсезонье, и летом, и даже зимой. Чтобы выбрать правильный цвет, ориентируйтесь на тон своего лица. Самые актуальные — синий, зеленый лайм и розовый.

Платье-комбинация и мини-жилет

Главный элемент парижского стиля — черное атласное платье на тонких бретельках. Купив его, вы не пожалеете, ведь такое платье можно легко комбинировать весной с толстовкой и кроссовками, а летом — с сумкой и сандалиями на плоской подошве.

Жилеты также остаются популярными этим летом. Это идеальная верхняя часть костюма. В жаркие дни она послужит в качестве топа, жилет можно надеть с юбкой и ковбойскими сапогами или с льняными брюками в тон. Это зависит от стиля, который вы предпочитаете.