Как включить косметические масла в свой режим ухода за кожей: чем они могут помочь и какие их свойства сильно преувеличены

Косметические масла – популярный тренд в уходе за кожей лица и тела, который уже получил массу положительных отзывов. Однако в использовании этого продукта есть свои нюансы. Не стоит ожидать, что уже после разового применения первого попавшегося масла кожа улучшить свой цвет и вид. Что нужно знать о косметических маслах и как включить их в свой уход за кожей?

Назначение косметических масел

Косметические масла — это масла, изготовленные из экстрактов орехов, фруктов, семян, растений и других натуральных ингредиентов. Их легко найти в продаже и они могут быть относительно недорогими.

Они могут помочь с прыщами, покраснением, тусклостью кожи и признаками старения. Если у вас есть незначительные проблемы с кожей, стоит отдать предпочтение косметическим маслам, чтобы от них избавиться и предотвратить их появление в будущем.

Косметические масла подходят для всех типов кожи, и их легко включить в свой ежедневный уход.

Масла не увлажняют

Вопреки распространенному мнению масла не являются увлажняющими средствами. Это совершенно разные продукты, которые нельзя использовать взаимозаменяемо.

Сделанные из воды, увлажняющие средства представляют собой лосьоны и крема для лица, которые увлажняют кожу. Масла получают из натуральных продуктов, таких как семена, фрукты, растения и орехи. Они не содержат воды и не увлажняют лицо. Зато они создают барьер способный удерживать влагу внутри кожи.

Поэтому для правильного и эффективного увлажнения кожи нужно сначала нанести на лицо увлажняющий крем, чтобы клетки эпидермиса напитались влагой, а потом использовать масло, чтобы полученная влага не испарилась.

Учитывайте состав

Косметические масла бывают разными не только по составу, но и по функциям, которые они исполняют. Некоторые помогают при прыщах и покраснениях, а другие отлично подходят для борьбы с морщинами и сухостью кожи. Выбирайте масла в зависимости от того, какую проблему с кожей вы хотите решить. Зачастую на упаковке указано, какое это масло, из чего состоит и для какой кожи предназначен. При выборе ориентируйтесь на эту информацию.

Как включить косметические масла в ежедневный уход за кожей

Как уже отмечалось, косметические масла создают защитный барьер на коже, поэтому его стоит использовать исключительно после всех процедур по уходу за кожей. Некоторые масла можно наносить утром, но большинство из них предназначены для ночного ухода за кожей лица.

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Как наносить косметические масла

Начните с того, что капните одну или две капли масла прямо на лицо, если это возможно и распределите пальцами по коже. Не стоит его растирать по лицу, иначе основная часть масла останется на руках. Чтобы оказать максимальный эффект, масло должно полностью впитаться в кожу, убедитесь, что это произошло, прежде, чем наносить сверху другое средство.

Инструменты для использования с косметическим маслом

Хотя косметическое масло хорошо само по себе в уходе за кожей, его можно сочетать с другими косметическими предметами для получения максимального эффекта. Одним из таких инструментов для использования является нефритовый валик. Нефритовые валики могут уменьшить тонкие линии и морщины, а масло поможет нефритовому ролику катиться более плавно, ролик, в свою очередь, поможет втереть масло в кожу. Это беспроигрышный вариант.

Еще одно замечательное средство, которое можно использовать с маслом для лица, — это гуаша. Гуаша обладают теми же преимуществами, что и нефритовые валики. В то время как нефритовые ролики можно использовать без масла, гуаша нуждается во влаге, чтобы легче скользить по коже.

Польза масла маракуйи

Одним из хороших масел для кожи является масло маракуйи. Известно, что оно снимает тревогу и бессонницу, а также отлично подходит для волос. Масло используется в косметических продуктах, потому что оно отлично удерживает влагу и предотвращает выпадение волос.

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Поскольку масло маракуйи способно удерживать влагу, его часто рекомендуют обладателям сухой кожи. Средство поможет сохранить влагозащитный барьер кожи неповрежденным, способствуя ультраувлажнению. Масло маракуйи также отлично подходит для склонной к акне кожи, поскольку оно не вызывает угревой сыпи и помогает тонизировать, укреплять и осветлять кожу. Многие пользователи также обнаружили, что масло маракуйи помогает при хронических кожных заболеваниях, таких как экзема, розацеа и псориаз.

Благодаря своим преимуществам, масло маракуйи используется во все большем количестве косметических продуктов, единственный его недостаток – цена.

Что нужно знать о масле чайного дерева

Масло чайного дерева недорогое и имеет широкий спектр применения. Его получают из листьев растения Melaleuca alternifolia, поэтому иногда называют маслом мелалеуки. Известно, что оно эффективно борется с грибками и бактериями, поэтому его часто добавляют в шампуни и средства для умывания лица.

Что касается ухода за кожей, масло чайного дерева отлично подходит для жирной кожи, а благодаря своим противогрибковым свойствам его можно использовать для борьбы с прыщами. Также оно помогает заживлению порезов и убирает грибок ногтей.

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Есть также исследования, которые показывают, что масло чайного дерева помогает избавиться от вшей и предотвращает их появление.

Чем может помочь масло шиповника

Масло шиповника получают из куста “розы собачьей”, и оно отлично подходит для чувствительной кожи. Масло шиповника помогает при хронических кожных заболеваниях, таких как экзема и розацеа; помогает в выработке коллагена, который жизненно важен для сохранения упругой и эластичной кожи.

Также оно помогает обратить вспять гиперпигментацию, вызванную солнечными ожогами или гормональными изменениями. Масло шиповника эффективно защищает от ультрафиолетовых лучей и даже осветляет шрамы.

Польза арганового масла

Аргановое масло получают из косточек арганового дерева. Оно отлично подходит для сухой кожи, но некоторые эксперты считают, что масло полезно для всех типов кожи, поскольку обладает противовоспалительным действием и способствует увлажнению.

Аргановое масло борется с прыщами, помогает коже заживать и может использоваться для успокоения некоторых хронических кожных заболеваний, таких как псориаз и розацеа. Разглаживает морщины, предотвращает и уменьшает появление растяжек.

Несмотря на свои преимущества аргановое масло стоит использовать осторожно. Оно может раздражать кожу, особенно если у вас есть хронические воспалительные заболевания, а у некоторых пользователей оно может усугубить акне. Если вы заинтересованы в использовании арганового масла, нанесите его на отдельный участок кожи, чтобы проверить свою чувствительность. Если через несколько часов после нанесения вы почувствуете какой-либо дискомфорт или заметите, что в этой области возникают проблемы, не используйте это масло.

Особенности масла жожоба

Масло жожоба антибактериальное, некомедогенное и гипоаллергенное, и его можно втирать во все тело. Оно может помочь при хронических воспалительных заболеваниях кожи, успокоить солнечные ожоги, заживить порезы и герпес, осветлить шрамы и увеличить выработку коллагена. Вы можете нанести его на губы или кутикулы, использовать для снятия макияжа или вместе с увлажняющим кремом. Масло жожоба может защитить от вредных ультрафиолетовых лучей, и из него можно сделать отличную маску для волос. Оно эффективно борется с перхотью и выполняет функцию термозащиты.