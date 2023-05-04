 

В Москве вновь заработал маршрут от Северного речного вокзала до “Захарково”

04.05.2023, 17:30, Новости дня
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Вновь заработал маршрут от Северного речного вокзала до причала “Захарково” на правом берегу Химкинского водохранилища. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, вместо 1 часа 40 минут на автомобиле путь на речном трамвае займет около 10 минут. Маршрут востребован жителями районов Головинский, Левобережный, Северное и Южное Тушино, Ховрино.

Ликсутов уточнил, что оплатить проезд можно транспортной картой “Тройка” прямо на борту трамвая. Заммэра сообщил, что в прошлом году речным маршрутом воспользовались около 180 тысяч пассажиров.

“Мы продолжаем развивать речной транспорт в столице по поручению Мэра Москвы С. Собянин”, – подчеркнул Ликсутов.

По маршруту от Северного речного вокзала до причала “Захарково” ходит теплоход “Москва-1”. Он вмещает до 150 пассажиров. Стоимость проезда составляет всего лишь 46 рублей.

Сезон летней навигации в Москве начался в конце апреля. Тогда же мэр Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. У москвичей стало больше возможностей для речных прогулок.

В ходе реконструкции благоустроили набережную, отремонтировали причальную стенку, благоустроили прилегающее пространство, организовали удобный пешеходный переход к парку “Остров мечты”. Специалисты бережно обошлись со зданием вокзала: они восстановили его исторический облик и декоративные элементы.

Первый теплоход причалит к Южному речному вокзалу рейсом из Нижнего Новгорода 5 мая.

Москвичи и туристы могут купить билеты на речной транспорт через портал Russpass. Это цифровой туристический сервис, позволяющий спланировать путешествие по России.

На Russpass подробно описан каждый маршрут. Доступна информация о длительности прогулки, достопримечательностях, которые встретятся по пути, а также типе речного транспорта и его удобствах.

Для покупки билетов нужно зайти в общее меню Russpass, выбрать подраздел “Как добраться” и нажать “Речные трамваи”. Сервис покажет доступные варианты речных прогулок.

Жителям столицы и гостям города доступны речные прогулки длительностью от полутора до двух с половиной часов. Количество маршрутов зависит от навигационного сезона.


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