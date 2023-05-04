 

В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится зона отдыха у воды

04.05.2023, 17:30, Новости дня
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В поймах Шмелевки и Кузнецовки появится комфортное пространство для отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом, отметил заммэра. На месте заболоченного участка сделают водоем, по его периметру обустроят экотропу, которую соединят с пешеходными маршрутами парка, рассказал Бирюков.

В низине оврага откачают загрязненную воду, затем участок очистят от иловых отложений и начнут формирование пруда. Дно покроют мембраной, которая не позволит воде уходить в грунт.

Специалисты организуют систему подпитки пруда и обеспечат водообмен. Берега пруда выровняют, засеют газон.

Вдоль береговой линии оборудуют эконастил на сваях со смотровой площадкой. Благоустроенную территорию оснастят архитектурно-художественной подсветкой.

В 2023 году в Москве приведут в порядок около 2,2 тысячи объектов. Благоустроят дворы и скверы, улицы, переулки и набережные, небольшие парки, территории школ и детских садов.

Так, в районе Марьино на юго-востоке Москвы приведут в порядок 16 прудов-регуляторов. Проект согласовали с местными жителями, активистами и депутатами.

Район получит еще одно качественное досуговое пространство с различными функциональными зонами. У прудов-регуляторов обустроят пешеходные маршруты и зоны тихого отдыха.

На детских площадках установят оборудование для разных возрастов. Рядом с прудами появятся спортивные площадки, пространство для йоги и оздоровительной гимнастики.

Продолжается создание самого протяженного парка Европы – “Яуза”. В текущем году благоустроят еще три участка: вдоль улицы Сухонская и Олонецкого проезда, в парке “Ростокинский акведук” и в пойме вдоль улицы Сельскохозяйственная. Все работы планируется завершить до 2026 года.

К осени текущего года приведут в порядок пойму реки Жужа в районе Нагатино-Садовники. Специалисты чистят русло, обустраивают прогулочный маршрут и готовят спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве рядом с новыми станциями Большой кольцевой линии. Прилегающие территории стали комфортнее для пассажиров. Обустроены новые пешеходные маршруты и организованы удобные подъезды наземного общественного транспорта.


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