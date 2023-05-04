Скандалы: Муляжи гранат, дроны над Кремлем и выдуманные теракты

Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян?

В ночь на 3 мая Московский Кремль атаковали два дрона, предположительно, запущенные агентами украинских спецслужб. Оба беспилотника были уничтожены над территорией Кремля и не причинили вреда историческим объектам. Однако эта новость быстро облетела российские и мировые СМИ и не на шутку встревожила пользователей соцсетей, которые были шокированы атакой в самом центре столицы.

В последнее время у обывателей все чаще появляются поводы для волнений: военные эксперты — частые гости российских политических ток-шоу — получают посылки с гипсовыми бюстами наподобие того, что взорвался в руках у военкора Владлена Татарского. В соцсетях регулярно появляются паблики с ложной информацией о подготовке массовых убийств в российских городах, а на улицах и в жилых домах периодически находят муляжи гранат. Кто и зачем пытается посеять панику среди россиян, выясняла «Лента.ру».

Число фейков, провоцирующих панику, за последний год стало стремительно расти — однако случаи их распространения встречались и до начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Например, в апреле 2017 года террорист-смертник Акбаржон Джалилов активировал самодельное взрывное устройство (СВУ) в метро Санкт-Петербурга — жертвами взрыва стали 16 человек, больше 100 получили ранения. Еще одну бомбу — на станции «Площадь Восстания» — удалось своевременно найти и обезвредить.

Практически сразу после трагедии в соцсетях стали плодиться фейки о СВУ, якобы заложенных на других станциях петербургского метро. Их стали чаще закрывать из-за найденных бесхозных вещей.

Между тем спецслужбы выяснили, что за взрывом стояли исламские террористы с Ближнего Востока — и загадочные злоумышленники немедленно этим воспользовались. Тысячи россиян в регионах стали получать схожие сообщения.

В голосовых и текстовых сообщениях говорилось, что из Сирии якобы выдвинулись 17 смертников, которые готовят теракты в городах Ставропольского края и других регионах, в связи с этим лучше никуда не выходить. Все сообщения даются со ссылкой на «надежный источник» в ФСБ и МВД. И везде содержится просьба переслать «всем знакомым»

Из публикации газеты «Аргументы и факты Ставрополь» от 13 апреля 2017 года

Словосочетание «надежный источник» вызывает у людей особое доверие — именно оно заставляет их пересылать вброшенную кем-то дезинформацию своим близким и знакомым.

От пандемии до СВО

Новая волна панических рассылок в российском обществе пришлась на пандемию COVID-19, начавшуюся весной 2020 года. Несмотря на то что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом каждый день сообщал обо всех изменениях ситуации и ходе борьбы с инфекцией, жители страны испытывали сильный стресс и легко поддавались панике.

К примеру, в соцсетях часто можно было встретить посты, что из-за закрытия границ в магазинах вот-вот закончится то гречка, то туалетная бумага, то лекарства. Люди бросались скупать их, тем самым опустошая прилавки и нарушая логистику торговых сетей.

Параллельно с фейками о дефиците по смартфонам россиян расходились аудиосообщения якобы от врачей и сотрудников моргов, которые рассказывали о тысячах тел в черных мешках, которые некуда девать, и о том, что власти скрывают реальные масштабы пандемии.

А когда в России начали появляться вакцины от COVID-19, в соцсетях стали плодиться вбросы об опасности таких прививок, всемирных заговорах с чипированием населения и прочих вещах, явно очень далеких от реальности.

Реакцией властей на распространение подобных фейков о COVID-19 стали административные и уголовные дела, первые из которых были заведены уже к 21 марта 2020 года

Сегодня Россия переживает очередную попытку посеять панику, поводом для которой послужило проведение СВО на Украине. За несколько дней до ее начала сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели масштабную операцию по ликвидации группировки, которая занималась лжеминированием российских школ, вузов и административных зданий.

14 участников группировки — в основном учащиеся старших классов и вузов — сорвали работу сотен самых разных учреждений. А руководил ими студент из Киева Антон Осипчук. ФСБ установила, что он создал в сети так называемые сваттинговые сообщества.

Их участники с конца 2021 года занимались массовой рассылкой сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения и органов власти в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Целью этих акций была дестабилизация обстановки в России и соседних странах

Из сообщения ЦОС ФСБ России от 10 февраля 2022 года

Тревожные посылки

После 24 февраля 2022 года посты, призванные сеять панику среди россиян, буквально заполонили соцсети — ответом на это стали уголовные дела по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») УК РФ. Каждое значимое событие минувшего года влекло появление новой волны фейков.

К примеру, после объявления частичной мобилизации, с одной стороны, в сети то и дело появлялись непонятные списки призывников с сотнями тысяч имен, якобы «слитые» из военкоматов.

С другой — плодились вбросы о том, что военкоматы «гребут всех без разбора»

Громкие политические убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) породили новых персонажей панических сообщений — ими стали украинские диверсанты. Ответственность за эти преступления взяла на себя «Национальная республиканская армия» (НРА) — «Лента.ру» рассказывала о ней ранее.

Между тем генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов не исключал, что такой организации, как НРА, может не существовать в принципе. Однако вполне вероятно, что НРА будет и дальше брать на себя ответственность за каждый пожар и аварию на территории России, выдавая их за свои успехи и все больше нагнетая панику.

Убийство Владлена Татарского стало поводом еще для одной акции, о которой много писали российские СМИ, — рассылку скульптурных бюстов. Впервые о получении посылки с таким бюстом в минувшем апреле сообщил 68-летний политолог Константин Сивков.

Он увидел в нем параллель с той самой статуэткой, от взрыва которой погиб известный военкор

Одновременно с Сивковым похожий гипсовый бюст, изображающий маршала Жукова, получил его знакомый, публицист Владислав Шурыгин. В качестве отправителя статуэток значился скульптор из Ульяновска — владелец собственной фирмы по производству изделий из гипса, впрочем, очень далекий от политики.

Как оказалось, за всей акцией стоял некий пользователь соцсетей с ником Санек Белозеров, который заказал гипсовые бюсты, предназначавшиеся пятерым политологам и военным экспертам — Константину Сивкову, Владиславу Шурыгину, Константину Исаеву, Михаилу Терещенко и Тимофею Сергейцеву.

Свой поступок он объяснил «отрицательным отношением к адресатам». Как отмечает Александр Михайлов, формально подобные действия ненаказуемы — они не подпадают даже под категорию ложного сообщения о готовящемся теракте. Однако, как отмечает источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, такие акции несут в себе потенциальный вред.

Правоохранительным органам приходится впустую тратить значительный человеческий и материальный ресурс — на место выезжают взрывотехники и другие специалисты. Такие действия могут быть отвлекающим маневром для совершения реальных преступлений. За реакцией силовиков и общества наверняка пристально следят недружественные России силы

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

«Гранаты в подъездах — это что-то новое»

Но рассылка гипсовых бюстов с намеком на судьбу Владлена Татарского — не единственное ноу-хау среди распространителей паники. В нынешнем году участились случаи обнаружения в российских городах гранат, которые на поверку оказываются муляжами.

Так, 8 марта трое жительниц Липецка получили букеты цветов с муляжами гранат Ф-1 внутри. Одна из них обратилась в полицию — и экстренным службам пришлось эвакуировать 120 жильцов ее дома.

А 19 апреля дворник нашел гранату Ф-1 под электрощитком жилого дома на Новозаводской улице в Москве. Граната оказалась муляжом, но потрепала немало нервов жильцам подъезда, которые были эвакуированы.

Мы знаем, как реагировать на оставленную сумку или бесхозный предмет в метро, но гранаты в подъездах — это что-то новое. Конечно, тех, кто это делает, надо искать и привлекать к ответственности: тут это сделать проще, чем в случае с рассылкой гипсовых бюстов

Александр Михайловгенерал-майор ФСБ в отставке

Другой яркий пример игры на страхах — анонимные паблики в Telegram и соцсетях, в которых неизвестные рассказывают о якобы готовящихся массовых убийствах. К примеру, в минувшем марте неизвестные создали Telegram-канал «Теракт в Москва-Сити» — его автор публиковал фото пистолета и рассказывал о плане массового убийства в деловом центре.

Преступление якобы планировалось на 15 марта, но в этот день в «Москве-Сити» ничего не произошло. Правда, охрану центра на всякий случай усилили, а его здания осмотрели сотрудники правоохранительных органов. Месяц спустя, 14 апреля, в Telegram появился канал, в котором неизвестный обещал убить посетителей торгового центра, мечети и школы в Казани.

Автор, как и в первом случае, публиковал фотографии оружия и сопровождал их описаниями предстоящих расправ. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить модератора канала — им оказался несовершеннолетний житель украинского города Кривой Рог Ярослав Овсюк, к слову, уже знакомый российским полицейским.

Он находил в интернете сверстников, которым за небольшие деньги предлагал устроить стрельбу в своем городе

Один из таких школьников, завербованных Овсюком, был задержан в 2021 году за подготовку нападения на школу в казанском микрорайоне Дербышки. По решению суда его госпитализировали в психбольницу. Овсюк, как оказалось, обещал заплатить подростку пять тысяч рублей.

В 2021 году МВД России объявляло Овсюка в федеральный розыск, однако на территорию страны он не въезжал. Теперь, в 2023 году, 17-летнего украинца объявили в розыск повторно.

Игра на страхе

Все эти случаи, на первый взгляд, кажутся не связанными между собой. Однако, во-первых, они повторяются все чаще, а во-вторых, организаторы таких провокаций осваивают новые методы — например, подбрасывание муляжей гранат, — ранее не встречавшиеся.

Распространение паники среди населения страны-противника — один из методов так называемой психологической войны. Наряду с «горячей» войной, «кибервойной» и «диверсионно-террористической войной» она является одной из обязательных составляющих гибридной войны.

Цели гибридной войны — полная или частичная дезинтеграция государства, качественное изменение его внутри- или внешнеполитического курса, замена государственного руководства на лояльные режимы, установление над страной внешнего идеологического и финансово-экономического контроля, ее хаотизация и подчинение диктату со стороны других государств или транснациональных корпораций

Игорь Панарин, профессор, доктор политических наук

По мнению специалистов, участившиеся попытки посеять панику среди населения, которые фиксируются в последнее время, это не изолированные друг от друга события, а часть большой гибридной войны, которую страны Запада ведут против России.

В каком-то смысле она стала продолжением холодной войны, которая отнюдь не закончилась в 1991 году, а постепенно трансформировалась и теперь переходит в острую фазу. При этом одна из структур, которая непосредственно отвечает за психологические акции на российской территории в рамках гибридной войны, — это Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) Украины.

Украинский ЦИПСО — это реальная структура, которая разрабатывает разные формы воздействия на население России, в том числе через распространение панических слухов

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в отставке

При этом для любых акций необходимы кадры — о том, как устроен их набор, «Ленте.ру» в 2020 году рассказывал осужденный вербовщик «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация) Игорь Пирожок. По его словам, лакомым куском для любых вербовщиков всегда остается молодежь.

По словам Пирожка, вербовщики постоянно мониторят социальные группы школ и форумы районов в поисках наиболее активных пользователей, желательно из неполных или неблагополучных семей. В этом плане особенно удобны сообщества геймеров, где молодые люди группируются по территориальному признаку.

Вербовщики пытаются стать наставниками для лидеров таких групп, чтобы в дальнейшем использовать их в своих интересах. А потом завербованный подросток-радикал может делать все, что ему скажут, — в том числе подбрасывать муляжи гранат в подъезды и сеять панику в соцсетях.

По словам клинического психолога Дарьи Яушевой, цель подобных действий — создать у людей ощущение тревоги, небезопасности и предчувствия беды

Реакция на такие переживания бывает самой разной: одни замирают, другие ищут, куда убежать и где спрятаться, третьи реагируют хаотичной активностью. Но есть и те, кто на панику отвечает ненавистью, агрессией. Погрузить общество в состояние такой дезориентации и неспособности адекватно реагировать на возникающие трудности — и есть цель психологической войны.

Специалист отмечает, что лучшая реакция на информацию, вызывающую тревогу, — это спокойствие. Не стоит поддаваться панике и тем более распространять информацию, вызвавшую эту панику, среди знакомых, ведь именно на это и рассчитывают провокаторы.

Сегодня государство должно разъяснять людям, как реагировать на угрозы, информировать их о предпринимаемых действиях и вести с ними диалог. Властям нужно выдерживать сложные эмоции со стороны общества, особенно критику и негатив — это лучший способ выстраивать доверительные отношения с людьми и купировать панические реакции

Дарья Яушева, клинический психолог

Владимир Седов

Оригинал материала: “Лента.ру”