 

Депутат из Рязани арестован за декларацию об имуществе, сгенерированную ChatGPT

04.05.2023, 17:13, Разное
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Депутат Рязанского городского законодательного собрания Николай Конев арестован по обвинению в незаконном обогащении после того, как подал в налоговые органы декларацию об имуществе, сгенерированную языковой моделью ChatGPT.

Нейросеть записала в имущество депутата замок на Лазурном берегу, личный остров и 42 млрд долларов на иностранных счетах.

Ранее депутат ежегодно отчитывался о своём имуществе, которое состояло из доли в однокомнатной квартире в Рязани, гаража и автомобиля марки «Москвич» 1983 года выпуска. Однако потом заполнение формальной отчётности, которую, по мнению Конева, никто никогда не читал, наскучило народному избраннику. Он воспользовался нейросетью ChatGPT и формулировал ей следующий запрос: «Я депутат Рязанской городской думы. Напиши мою декларацию об имуществе».

Результат работы нейросети Конев проверять не стал, поскольку решил, что нейросеть знает, как положено отчитываться чиновникам.

– К сожалению, искусственный интеллект оказался довольно глупым и совершил дилетантскую ошибку, – рассказывает Конев. – Оказалось, что в тексте есть фраза «В 2022 году депутат Конев попал в список 200 богатейших жителей России по версии журнала Forbes», а дальше идёт перечисление якобы моего имущества. И замок в Ницце, и остров в Тихом Океане, и яхта, и 42 млрд долларов на счетах. Ещё мне приписали владение 10% акций одной крупной нефтяной компании. Всё это неправда, этим имуществом владеют мои родственники и родственники жены, а не я. Думаю, абсурдно меня судить за текст, придуманный компьютером.

В случае обвинительного приговора депутату грозит штраф в размере до 3000 рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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