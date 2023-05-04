 

“Мужская грудь” свидетельствует о тяжелых жировых заболеваниях печени

04.05.2023, 16:35, Разное
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Печень выполняет более 500 различных функций. Если она повреждена, это может повлиять на другие области тела. Иногда это может вызвать неожиданные изменения груди.

Гепатолог Алла Юшнова специально для МедикФорума рассказал, что гинекомастия – это осложнение, связанное с жировой печенью”. Медицинский термин “гинекомастия” используется для описания увеличения грудной ткани у мужчин, что приводит к увеличению груди, или мужской груди.

Это состояние влияет на уровень мужского эстрогена. Он связан с репродукцией и развитием женского организма. Эстроген также может вызывать рост ткани груди как у мужчин, так и у женщин. При заболеваниях печени увеличивается выработка андростенедиона надпочечниками. Также увеличивается ароматизация андростенедиона в эстроген. У печени снижается способность очищать андрогены надпочечников. Кроме того, повышается уровень глобулин-связывающих половых гормонов.

Врач может назвать это “мужской грудью”, но это состояние может быть признаком цирроза печени или того, что печень просто работает неправильно. Печень играет важную роль в развитии груди. В обязанности печени входит выведение избытка эстрогена из организма путем его расщепления. Печень не может выполнять эту задачу должным образом, если она воспалена или жирная.

Печень мужчин, потребляющих большое количество углеводов или сахара, вырабатывает более высокий уровень глобулина, который связывает половые гормоны. Именно эта молекула переносит тестостерон по кровеносной системе.


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