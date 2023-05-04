По сути, это уже вневременной тренд: какие модные плиссированные юбки теплого сезона подходят для женщин за 50

Наступают теплые деньки, и пришла пора достать из шкафа легкие плиссированные юбки, дав им новую жизнь. Дизайнеры называют их универсальной одеждой, не подвластной времени. При этом их можно сочетать с вещами различных стилей и носить в любом возрасте и выглядеть при этом сногсшибательно. Однако при этом нужно учитывать ряд нюансов, например какие из юбок больше подходят женщинам за 50.

Плиссированные юбки для женщин старше 50

Как отмечают стилисты, женщинам за 50 очень подходят легкие плиссированные юбки, имеющие массу преимуществ. Во-первых, они смотрятся весьма элегантно. Во-вторых, их ношение приемлемо в самых различных ситуациях. В такой юбке можно отправиться в офис, на обед или на ужин с друзьями в кафе или в ресторане.

Она подойдет даже для того, чтобы надеть ее на свадьбу, на которую вы приглашены в качестве гостя. Однако, для того чтобы действительно соответствовать обстановке, нужно умело сочетать этот предмет гардероба с другими, а также с обувью и с аксессуарами.

Модные плиссированные юбки предполагают самое разнообразное цветовое воплощение и могут быть любыми – светлыми, темными, нейтральных, пастельных тонов или яркими, броскими. Но женщинам за 50 стоит учесть, что выбирать стоит длину не мини, а миди или макси. Потому что два последних варианта, благодаря их крою, способны скрыть недостатки фигуры или сделать фигуру еще более совершенной. Ниже приведены несколько идей использования плиссированных юбок весной, предлагаемых стилистами и для дневных, повседневных образов, и для вечерних, шикарных луков, которые подходят женщинам после пятидесяти и позволят им выглядеть модно и стильно.

Однотонный наряд

Однотонный наряд подойдет для офиса, а также в качестве дневного образа или для официальных мероприятий. В зависимости от случая, вы можете добавить к нему те или иные аксессуары, чтобы дополнить его.

Повседневный образ с футболкой

Плиссированную юбку можно носить с футболкой. Этот простой наряд будет смотреться интереснее, если дополнить его поясом, подчеркивающим линию талии.

С рубашкой мужского кроя

Рубашка должна быть аккуратно заправлена в юбку, талию можно дополнительно подчеркнуть поясом. Для создания расслабленного образа длинные рукава рубашки можно закатать.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

С джинсовой рубашкой

Сочетание плиссированной юбки с джинсовой рубашкой выглядит повседневно, и, если вы хотите создать удобный дневной образ, оно подойдет вам идеально. Выберите рубашку из легкого, светлого денима.

С джинсовой или кожаной курткой

Комбинация плиссированной юбки и куртки из кожи или денима очень удобна. Вы можете миксовать юбку с рубашкой или футболкой, которые следует заправлять за пояс. Куртку можно надеть, а можно просто накинуть на плечи. Дополните образ обувью на высоком каблуке.

Шикарный наряд в пастельных тонах

Плиссированная юбка-макси пастельных тонов, с принтом или без, выглядит женственно и нежно. Сочетайте ее с блузой модного, нестандартного кроя, чтобы создать шикарный наряд для торжественной обстановки. Для создания более повседневного, но все же шикарного лука можно соединить юбку с мужской рубашкой или с футболкой.

Юбка с принтом для повседневного образа

Юбка с ярким принтом органично впишется в образ, предназначенный для пляжа или для прогулки по городу. Ее хорошо сочетать с однотонной рубашкой или топом.