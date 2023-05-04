 

Станцию метро “Потапово” в ТиНАО планируют открыть в 2024 году – Собянин

04.05.2023, 16:15, Новости дня
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Станцию “Потапово” строят между Коммунаркой и Бутово. Она готова более чем на 60%, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

“Открытие запланировано на следующий год”, – уточнил градоначальник.

По его словам, станцией будут пользоваться 94 тысячи человек. У 37 тысяч метро будет в шаговой доступности.

“Потапово” улучшит транспортное обслуживание жителей поселений Сосенское и Воскресенское, района Южное Бутово и города Щербинка.

Продление Сокольнической линии сократит время в пути. Добраться от “Потапово” до станции Большой кольцевой линии “Проспект Вернадского” можно будет за 27 минут вместо 47.

“Снизится нагрузка на станции “Бунинская аллея”, “Коммунарка” и “Теплый Стан”, – добавил мэр.

За последние 12 лет в столице ввели в эксплуатацию 109 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК).

Собянин ранее сообщил, что первую очередь Троицкой линии метро запустят в 2024 году. Ветка длиной 40 километров свяжет Новую Москву с юго-западными районами столицы.


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