Скандалы: На гамбургском фронте без перемен

Власти Германии продемонстрировали, что правовые нормы в стране распространяются только на «своих»

Военно-морские силы Германии давно не знавали великих побед и вот их час настал! На днях, по сообщениям СМИ, представители ВМС Германии, а также сотрудники Генеральной прокуратуры Франкфурта и Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) провели целую спецоперацию на пришвартованной в порту Гамбурга яхте Luna, принадлежащей семейному трасту российского олигарха Фархада Ахмедова. По данным Der Spiegel, в обыске участвовало около 30 сотрудников правоохранительных органов.

Поводом для привлечения столь значительных сил к обыску послужило обращение предпринимателя к руководству порта забрать с яхты свои личные вещи и вещи своих малолетних детей. Как известно, власти Гамбурга прошлой весной запретили яхте Luna покинуть порт, сочтя, что судно подпадает под действие закона о санкциях. Яхта полгода простояла в Гамбурге и никого не беспокоило, что находится на ее борту. Однако после того, как российский бизнесмен изъявил желание забрать с судна личные вещи, фантазии германских силовиков разыгрались не на шутку. Не плавки же он хочет забрать с яхты, похоже, подумали немецкие пинкертоны. Может прячет в каюте какой-нибудь «алмаз Раджи» или античную статую работы Фидия? И вынесет все это богатство в футляре из-под виолончели, не заплатив налоги в германскую казну?

Вдохновленные своими догадками, немцы педантично разработали и осуществили спецоперацию по внезапному захвату и обыску яхты. К большому разочарованию немецких силовиков, ничего запрещенного на судне не нашли. А ведь могли без «маски-шоу» и прочего Голливуда прислать служащих для проведения обыска. И не позорились бы на весь мир.

Что касается правовых аспектов ареста яхты и отказа Фархаду Ахмедову даже в доступе к личным вещам, то возникает множество вопросов по поводу соблюдения в Европе принципов «неприкосновенности собственности», «презумпции невиновности» (судебного решения по поводу ареста яхты не было) и других «основополагающих прав», которые перестали распространяться на граждан Российской Федерации. Политическая конъюнктура и погоня за медийными «сенсациями» вытеснили на обочину элементарные правовые нормы. Приходится констатировать, что в Германии, как и во многих других западных странах, законность существует только для «своих».

Антон Федяев

Оригинал материала: “Наша Версия”