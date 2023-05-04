 

На новом китайском грузовике обнаружили шильдик «Сделано в Беларуси»

04.05.2023, 15:33, Разное
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Презентация новейшего китайского беспилотного грузовика Hongyan, проходившая на заводе в Чунцине, обернулась скандалом.

После просмотра видеозаписи, на которой с машины сняли полотно, блогеры обнаружили на кабине миниатюрную кириллическую надпись «Сделано в Беларуси». Её, по мнению экспертов, не успели закрасить на заводе и предположили, что текст не заметят.

Главный инженер Hongyan Ли Муджин заверил следователей, что грузовик собран полностью из китайских комплектующих, а надпись появилась на кабине, поскольку машины планируют экспортировать в Белоруссию с частичной досборкой в Жодино.

– Вы же сами понимаете, что Белоруссия пока не обладает передовыми технологиями, – сказал он. – У нас есть негласная договорённость с белорусскими коллегами – они покупают продукцию в Китае, дособирают, наклеивают свой шильдик и отчитываются перед руководством о своих успехах.

В Следственном комитете КНР усомнились в правдивости слов Муджина и взяли его под стражу. Проведённая экспертиза определила, что кабина грузовика была сделана на заводе БелАЗ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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