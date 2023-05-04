 

“Родился в рубашке”: переломанного электричкой подростка спасли врачи Подмосковья

04.05.2023, 14:55, Новости дня
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Подростка с несколькими переломами и множеством открытых ран привезли в Московский областной центр охраны материнства и детства. Как сообщается интернет-изданием Подмосковье сегодня, юноша решил попробовать “зацепинг” – опасное для жизни увлечение, когда экстремал едет на электричке снаружи.

“Пациент родился в рубашке и ему крайне повезло”, – приводит издание слова медиков.

Согласно данным портала Вести Подмосковья, при поступлении юноше диагностировали перелом руки и стопы, рваные раны на ногах, а также рану на голове. Врачи Подмосковья спасли переломанного электричкой подростка: собрали осколки костей воедино, установили металлические конструкции.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской областиТакже врачи поделились, что подобных “зацеперов” в последнее время стало гораздо больше, однако некоторые, приводит слова одного из хирургов Телеканал 360, получают травмы не совместимые с жизнью. К счастью, этому 15-летнему пациенту удалось помочь и сейчас он уже находится дома.


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