Скандалы: Роснаносхемы

Куда пропали 12 миллиардов рублей «Роснано», выделенные на «планшет Чубайса», и при чем здесь владельцы S7 Филёвы?

Корпорация «Роснано» сумела взыскать с российского филиала Plastic Logic, фирмы-оператора получившего скандальную известность стартапа «планшет Чубайса», только 700 тысяч рублей. Это лишь около 0,005% от общей суммы долга: в проект было вложено 12 миллиардов бюджетных средств. Оказалось, что к Plastic Logic самое непосредственное отношение имеет семья Филевых – владельцев авиакомпании S7.

Арбитражный суд Москвы вынес окончательное решение по иску госкорпорации «Роснано» к российскому филиалу международной IT-компании Plastic Logic, ЗАО «Пластик лоджик». Претензии к ней связаны с историей об электронных учебниках, которыми предполагалось обеспечить учащихся российских школ, чтобы избавить тех от необходимости носить с собой целый портфель книг. Соответствующее решение предложил экс-глава Роснано Анатолий Чубайс около двенадцати лет назад, однако, как показало время, российские школьники до сих пор продолжают учиться по старинке – по бумажным книгам. А запускавшийся с помпой проект, которым должна была заниматься Plastic Logic, незаметно заморозили, а потом и вовсе свернули. Как обращает внимание издание Life, на стартап было выделено порядка 12 миллионов рублей бюджетных средств. Интересно, что «Роснано» потребовало от ответчика только 700 тысяч рублей – мизер от вложенной в стартап суммы. Иск был удовлетворен, возражений со стороны ответчика не последовало. Как же 12 миллиардов рублей превратились в несколько сотен тысяч?

Планшет портфель не тянет

Летом 2011 года тогдашний глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который в данный момент уже давно находится за пределами России и, по всей видимости, не планирует возвращаться, презентовал Владимиру Путину, на тот момент занимавшему пост премьер-министра РФ, новую разработку – планшетный компьютер с гибким пластиковым дисплеем, который может стать полноценной заменой комплекта учебников по всем дисциплинам. Главным ноу-хау была технология «электронной бумаги», использовавшаяся в устройстве. Гаджет, по словам Чубайса, отличался прочностью и вандалоустойчивостью. Планшет можно было сгибать и скручивать, встроенная память позволяла вместить на него всю школьную программу, а заряд батареи расходовался медленно.

Стоимость одного экземпляра составляла около 12000 рублей. С учетом экономии на бумажных носителях это весьма немного. Глава «Роснано» сообщил о подготовке экспериментальной партии в количестве тысячи штук.

Разработкой планшета занималась компания Plastic Logic, один из лидеров рынка «некремниевой электроники», 25% которого принадлежали Роснано. Впервые Plastic Logic представила устройства на основе гибкого пластикового дисплея еще в 2008 году. Пилотная продукция, анонсированная «Роснано», должна была поступить в школы в 2014 году.

Для отвода глаз?

Патент на технологию принадлежал Plastic Logic. Именно в него и были вложены средства российской госкорпорации – 230 миллионов долларов. Средства должны были пойти на строительство завода в Зеленограде. Но, как только деньги Роснано поступили на счета компании, Plastic Logic резко сменила курс, решив отойти от конвейерного производства.

В 2016 и 2019 году со стороны «Роснано» предпринимались попытки реанимации проекта. Госкорпорация вновь вкладывала в стартап средства – сколько конкретно, не уточнялось, однако никакого результата это в итоге не принесло. Еще до того, как Plastic Logic получила дополнительные транши, парламентарии Госдумы, основываясь на результатах проверки Счетной палаты, требовали возбуждения уголовного дела в отношении Чубайса из-за истории с планшетами.

Депутат Оксана Дмитриева, в 2014 году занимавшая должность зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам, предположила, что реально выпускать гаджеты никто не собирался, и весь проект был лишь прикрытием для вывода за рубеж крупной суммы средств. Также парламентарий указала на «факты мошенничества при кредитовании».

Как установила Счетная палата, вывод денег мог осуществляться через ЗАО «Пластик лоджик», российский филиал британской компании. Под поручительство «Роснано» эта структура взяла кредиты в российских банках на 5,7 миллиарда рублей, выдав их под льготный процент еще одной аффилированной компании – Plastic Logic Luxemburg, которая, в свою очередь, купила акции фирмы-кредитора. В результате 5 миллиардов рублей оказались в Люксембурге, а на счета российского филиала поступили 620 миллионов рублей.

Российское ЗАО «Пластик лоджик» было учреждено в 2010 году. Как следует из базы «СПАРК», на данный момент убытки фирмы составляют 700 миллионов рублей, а чистые активы – минус 5 миллиардов рублей.

Странные процессы

К слову, британская компания Plastic Logic до сих пор существует. Ее сайт по-прежнему доступен, правда, обновлений на нем не появляется. Там говорится, что главный акционер компании – «Роснано». Среди других держателей акций перечислены китайская DKE Displays и американская E Ink. Но в реестре юридических лиц Великобритании видно, что в реальности дела обстоят совершенно иным образом.

Капитал Plastic Logic превысил почти 4 миллиарда рублей (35 миллионов фунтов стерлингов), и это – на фоне скандалов, разворачивающихся в России вокруг «планшета Чубайса».

В феврале 2022 года крупный пакет акций неожиданно купил Владислав Филев – российский бизнесмен, миллиардер и владелец крупной российской авиакомпании S7. Акции были переданы его старшей дочери Татьяне Филевой. А после этого компания запустила процесс банкротства. Сейчас, как обращает внимание издание, из Plastic Logic активно выводят деньги – будто бы для погашения неких долговых обязательств. Куда идут деньги, и каковы конкретные суммы, не сообщается.

Чем известна семья Филевых?

S7 Airlines является самым крупным частным отечественным авиаперевозчиком. В прошлом году ее прибыль превысила 34 миллиарда рублей. Владелец 49,93% акций – 59-летний основатель компании Владислав Филев. Еще по 25,03% принадлежат его дочерям – 35-летней Татьяне и 23-летней Марии. Они унаследовали свои доли от матери, Натальи Филевой, также являвшейся сооснователем S7. Она погибла в 2019 году, во время крушения частного бизнес-джета во Франкфурте-на-Майне вместе со своим отцом Валерием Карачевым.

После начала СВО руководство сменилось у большей части ключевых российских авиакомпаний, и S7 не стали исключением. Татьяна Филева, возглавлявшая авиакомпанию, покинула родину, однако продолжает участвовать в решении стратегических вопросов. В окружении Филевой говорят, что та планировала получить образование за границей.

Семья Филевых не слишком активно фигурирует в прессе, однако при этом является одной из самых влиятельных среди топ-менеджеров крупных компаний. Владислав и Наталья Филевы, экс-военнослужащий и бывший банкир, занялись инвестициями в середине 1990-х, в том числе, купив акции авиакомпании «Сибирь». В начале нулевых им удалось купить акции «Внуковских авиалиний», и бизнес Филевых занял второе место по пассажирским авиаперевозкам в стране.

По данным из британской базы, которые приводит Life, Филевы живут в Никосии. У них есть родственники в Цюрихе, кроме того, издание упоминает о полной тезке Марии Филевой, у которой есть недвижимость во Франции. В Москве незадолго до начала СВО бизнесмены жили в квартире в элитном ЖК «Петровъ дом» недалеко от Большого театра. Также не исключено, что они могут владеть недвижимостью на Рублевке в элитных поселках «Николино» и «Ландшафт». Кроме того, известно, что Татьяна Филева является бенефициаром двух российских заводов: Клинцовского керамического в Брянской области и Вышневолоцкого кирпичного в Тверской области с доходом около 0,5 миллиарда рублей в год.

Иннокентий Колбасов

Оригинал материала: “Наша Версия”