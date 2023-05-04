Бразильский комментатор: Пеле не отпустили в «Спартак»

Биограф бразильского футболиста Эдсона Арантиса ду Насименту, более известного как Пеле, Ману Менезес стал автором цикла документальных фильмов о жизни и карьере легендарного игрока.

В восьмой серии журналист рассказал, что в душе бразилец был поклонником социалистической идеологии и генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

– Он этого стеснялся, но у него дома всегда был портрет Ленина и «Капитал» Карла Маркса, а особенно ему нравился Советский Союз. Он мечтал посетить эту огромную страну и был инициатором проведения матча со сборной СССР в Москве, – вспомнил Менезес.

По его словам, после окончания карьеры в «Сантосе» Пеле очень хотел хотя бы пару сезонов сыграть в московском «Спартаке».

– Ему импонировал стиль красно-белых, эти постоянные стеночки и забегания. К сожалению, Бразилия была капиталистическим государством и договориться не удалось, пришлось уезжать в Штаты, где уже в «Космосе» великий Пеле завершил карьеру, – резюмировал журналист.

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