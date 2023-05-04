Овны, вы будете полны вдохновения: что принесет с собой «голодная Луна» 5 мая 2023 года

5 мая в 20:37 по МСК состоится уникальное астрономическое событие – полутеневое лунное затмение в созвездии Скорпиона. В этот день эмоции людей могут начать выходить из-под контроля, а негативная энергия приведет к ошибкам в профессиональной сфере. Зато в личной жизни и творчестве ожидается гармония и идиллия. О том, что еще сулит «голодная Луна», вы можете узнать из нашего гороскопа.

Овен

Для Овна полнолуние 5 мая обернется приливом вдохновения, которое можно направить как в творческое русло, так и в любовные отношения. Звезды советуют представителю огненной стихии взять на заметку ту деятельность, которая упорно игнорировалась все это время: хобби, увлечения или саморазвитие.

Семейным Овнам в этот день стоит больше времени проводить с семьей. Отправьтесь на природу или посетите развлекательный центр. Любые усилия, которые вы направите на улучшение взаимоотношений с близкими, принесут огромную выгоду, а вы сможете отдохнуть душой и телом.

Телец

«Голодная Луна» сулит Тельцу глобальные перемены, которые никак не будут связаны с профессиональной деятельностью, однако с большой долей вероятности затронут недвижимость. Возможен ремонт, переезд на новое место жительства или продажа квартиры, которая досталась в наследство. Любящие комфорт натуры наконец смогут почувствовать, что находятся в нужном месте.

Также в этот день Телец может узнать нечто такое, что перевернет его отношение к близким людям с ног на голову. Чтобы избежать скандалов и ссор, рекомендуется не заводить разговор в бытовое русло.

Близнецы

Отношения между Близнецами и их родственниками станут заметно теплее 5 мая. Не исключено, что кто-то из близких людей предложит вам помощь в важном проекте. Отказываться не стоит, поскольку вторая пара рук в вашем деле точно не повредит. Приятные известия ждут и тех, кто давно ищет вторую половинку.

Если вы давно планировали отправиться в путешествие, то лучше пересмотрите свои планы. Любые передвижения в этот день сулят опасность для здоровья. Кроме того, не рекомендуется заниматься заполнением важных документов: совершите ошибку, на исправление которой уйдет не один десяток часов.

Рак

В первую пятницу мая Раку следует заняться расстановкой приоритетов. Ваше материальное положение укрепится за счет солидного финансового поступления, однако это не повод останавливаться на достигнутом. Любые инвестиции, которые вы совершите 5 мая, окажутся сверхприбыльными.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Тем, кому не терпится совершить очередной шаг, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, стоит поубавить свой пыл. В настоящий момент вам не стоит предпринимать активных шагов, связанных с профессией. Лучше обновите свое резюме: никогда не знаешь, когда оно пригодится.

Лев

Майское полнолуние дарует идеальную возможность для Львов пересмотреть свои планы на будущее. Откажитесь от токсичных связей, а также начните бороться с пагубными привычками, которые мешают вам наслаждаться жизнью. Если в этот день вы будете стремиться к гармонии и духовному обогащению, то Вселенная отблагодарит вас за старания.

Кардинальные перемены в первую очередь произойдут в любовной сфере. Особенно удачно сложатся дела у тех Львов, что страдают от безответной любви. Однако ведите себя осторожно в отношениях с человеком, о котором мало что знаете.

Дева

5 мая Дева раскроет для себя некую тайну или секрет, который долгое время не будет давать покоя. Физическое здоровье должно находиться в приоритете, иначе вы рискуете столкнуться с неприятными симптомами невыявленных заболеваний. Внимательно прислушивайтесь к ощущениям своего организма и не затягивайте с походом к специалисту в случае ухудшения самочувствия.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если кто-то долгое время причинял Деве душевную боль, ей следует простить этого человека и отпустить обиды. В противном случае вы привлечете в свою жизнь негативную энергию. Старайтесь сосредотачиваться только на позитивных эмоциях.

Весы

А вот Весам в этот день предстоит что-то отпраздновать. Скорее всего, торжество будет связано с завершением командной работы, так что приготовьтесь провести время в шумной компании.

Также Весам следует уделять больше внимания общению с близкими людьми. Испытывая недостаток внимания, ваша вторая половинка или родственник может сильно разозлиться, из-за чего вспыхнет конфликт на пустом месте. Не отказывайтесь и от предложений старых друзей встретиться и обменяться последними новостями.

Скорпион

Скорпиону в полнолуние следует ожидать прихода новостей, которые окажут влияние на профессиональную сферу или финансовое положение. Проявляйте особое внимание к событиям, которые произойдут в этот день, ведь их последствия могут быть далеко идущими.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Также 5 мая окажется идеальным временем, чтобы дать старт новому проекту. Не отказывайтесь от любой возможности реализовать себя в профессиональной сфере, ведь вскоре после этого вам могут предложить продвижение по службе. Проявляйте внимание к словам коллег, поскольку в них может быть скрыта ценная информация.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют пересмотреть свои планы на жизнь, а также выделить больше времени на отдых и развлечения. Постоянная загруженность работой негативно сказывается на вашем эмоциональном состоянии, а значит, рано или поздно может привести к выгоранию.

От философских рассуждений в майское полнолуние лучше воздержаться: рискуете переоценить свои познания в той или иной сфере и выглядеть глупо. Также не стоит слишком удивляться наградам, которые вдруг начнут сыпаться на вашу голову. Вы это вполне заслужили.

Козерог

Для Козерога в этот день на первом месте должен находиться личный комфорт. Если та или иная деятельность вызывает у вас негативные эмоции, то лучше от нее откажитесь, иначе рискуете быстро выгореть. Соблюдая баланс между работой и отдыхом, вы сможете достигнуть выдающихся результатов.

Также 5 мая хорошо подходит для того, чтобы избавиться от долгов. Внезапно выплаченную премию или выигрыш в лотерею следует направить в первую очередь на погашение кредитов. В ином случае вы рискуете потратить кровно заработанные на бесполезное приобретение, поддавшись сиюминутной прихоти.

Водолей

Для Водолея в центре внимания окажутся партнерские отношения, что придаст импульс к совершению нескольких любовных подвигов или заключению взаимовыгодного контракта. У некоторых представителей воздушной стихии появится желание пойти ва-банк. Настоятельно рекомендуется избегать такого сценария, ведь он не приведет ни к чему хорошему.

А еще Водолей почувствует, как на него давят окружающие. Постарайтесь дистанцироваться от непрошеных советчиков, ведь их слова могут сбить вас с верно намеченного курса. Если интуиция подсказывает, что вы добьетесь успеха, то просто действуйте.

Рыбы

5 мая окажется для Рыб днем перемен, когда любые начатые проекты пойдут во благо. Если вы давно мечтали сменить место работы, то не стоит больше откладывать. Вас ждут сразу несколько выгодных предложений, среди которых вы можете выбрать наиболее подходящий для вас вариант.

Любые решения старайтесь принимать головой, а не эмоциями. В этом случае они окажутся верными и приведут вас к успеху. Также не упускайте возможности нормализовать свое душевное состояние. А еще огромную пользу принесут физические упражнения, диеты и другие комплексы, направленные на оздоровление организма.