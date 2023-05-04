 

У многих жителей самого богатого города Африки нет доступа даже к чистой питьевой воде

04.05.2023, 13:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жизнь в самом богатом городе Африки Йоханнесбурге только на первый взгляд может показаться хорошей. Как передаёт NTD, многие горожане практически не имеют доступа к чистой питьевой воде, канализации и электричеству, хотя по конституции ЮАР эти блага считаются основными правами человека. Активисты судятся с государством, однако отмечают, что даже судебные решения часто игнорируются.

Это Йоханнесбург — самый богатый город Африки. Но бывшему продавцу Тулани Селе жизнь здесь не кажется гламурной. Каждое утро он вместе с тремя сотнями других людей наполняет ведро водой из единственного крана в их ветхом жилом доме. Благодаря этому сможет выпить чашку воды или почистить зубы.

ТУЛАНИ СЕЛЕ, житель Йоханнесбурга: Мы в ужасном положении, и мы обращаемся ко всем, кто может помочь. Нам нужны туалеты и нам нужна вода, поскольку вода — это жизнь.

Жители Йоханнесбурга страдают от перебоев в подаче электроэнергии. Здесь также часто прорывает трубы.

Многие горожане практически не имеют доступа к чистой питьевой воде, канализации и электричеству. И это притом, что согласно конституции ЮАР эти блага считаются основными правами человека. То есть местные власти обязаны предоставлять их всем.

Департамент жилищного строительства Йоханнесбурга заявил, что один из его приоритетов — обеспечение водой и канализацией жителей трущоб. При этом Тулани Селе и его соседи чувствуют себя брошенными. В их доме нет канализации. В качестве туалетов используют вёдра. При этом дети играют в тёмных комнатах без света.

Кому принадлежит здание, неизвестно. Собственник не выплачивает за него арендную плату уже много лет. Селе и его соседям помогает активист по защите прав на жильё.

СИЯБОНГА МАХЛАНГУ, активист: В этом городе не проявляют сочувствия к бедным людям. Они стараются относиться к вам плохо, чтобы вы почувствовали, что в этом конкретном офисе вам не рады. Вот как они поступают.

Малангу работает в организации «Внутригородская федерация». Он подал в суд на городскую администрацию, чтобы людям снова стали предоставлять основные услуги. Впрочем, он отмечает, что даже судебные решения здесь часто игнорируют.

Дата выхода в эфир 03 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12.21 / Анонсирован визит помощника госсекретаря США в Москву и Киев

22.05.21 / Эксперты прокомментировали рейтинги политических партий по опросу ФОМ

31.08.21 / В Мукачево мужчина продавал вывезенное из зоны ООС оружие – СБУ

02.05.22 / В Италии предложили разрешить компаниям платить за российский газ рублями

31.05.21 / Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня

02.10.21 / В США от коронавируса умерло более 700 тыс. человек

07.03.22 / ЦБ предупредил об отключении сервисов Apple Pay, Google Pay для карт Visa и Mastercard в России

22.01.21 / Власти Японии могут отменить Олимпийские игры в Токио – The Times

13.06.22 / В Мелитополе указали на виновных в теракте возле здания МВД

27.07.20 / В начале учебного года в российские школы направят медработников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика