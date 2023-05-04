У многих жителей самого богатого города Африки нет доступа даже к чистой питьевой воде

Жизнь в самом богатом городе Африки Йоханнесбурге только на первый взгляд может показаться хорошей. Как передаёт NTD, многие горожане практически не имеют доступа к чистой питьевой воде, канализации и электричеству, хотя по конституции ЮАР эти блага считаются основными правами человека. Активисты судятся с государством, однако отмечают, что даже судебные решения часто игнорируются.

Это Йоханнесбург — самый богатый город Африки. Но бывшему продавцу Тулани Селе жизнь здесь не кажется гламурной. Каждое утро он вместе с тремя сотнями других людей наполняет ведро водой из единственного крана в их ветхом жилом доме. Благодаря этому сможет выпить чашку воды или почистить зубы.

ТУЛАНИ СЕЛЕ, житель Йоханнесбурга: Мы в ужасном положении, и мы обращаемся ко всем, кто может помочь. Нам нужны туалеты и нам нужна вода, поскольку вода — это жизнь.

Жители Йоханнесбурга страдают от перебоев в подаче электроэнергии. Здесь также часто прорывает трубы.

Многие горожане практически не имеют доступа к чистой питьевой воде, канализации и электричеству. И это притом, что согласно конституции ЮАР эти блага считаются основными правами человека. То есть местные власти обязаны предоставлять их всем.

Департамент жилищного строительства Йоханнесбурга заявил, что один из его приоритетов — обеспечение водой и канализацией жителей трущоб. При этом Тулани Селе и его соседи чувствуют себя брошенными. В их доме нет канализации. В качестве туалетов используют вёдра. При этом дети играют в тёмных комнатах без света.

Кому принадлежит здание, неизвестно. Собственник не выплачивает за него арендную плату уже много лет. Селе и его соседям помогает активист по защите прав на жильё.

СИЯБОНГА МАХЛАНГУ, активист: В этом городе не проявляют сочувствия к бедным людям. Они стараются относиться к вам плохо, чтобы вы почувствовали, что в этом конкретном офисе вам не рады. Вот как они поступают.

Малангу работает в организации «Внутригородская федерация». Он подал в суд на городскую администрацию, чтобы людям снова стали предоставлять основные услуги. Впрочем, он отмечает, что даже судебные решения здесь часто игнорируют.

Дата выхода в эфир 03 мая 2023 года.

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