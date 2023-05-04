Bellingcat: протесты против судебной реформы в Израиле организованы евреями

Сенсационное расследование независимой группы журналистов Bellingcat* о протестах в Израиле взбудоражило общественность по обе стороны Атлантического океана.

Как утверждает руководитель проекта Христо Грозев*, антидемократические выступления протестующих организованы и поддерживаются евреями.

Bellingcat* изучила биографии 10 руководителей протестного движения, включая оппозиционных политиков Авидгора Либермана и Мойше Бреслауца. Выяснилось, что многие из них не только имеют предков-евреев, но и целенаправленно поддерживают существование на территории Израиля сионистского движения. Помимо этого, многие рядовые участники протеста или их родственники неоднократно посещали синагоги и тайно держат дома Талмуд и Тору. По словам Грозева*, протестные выступления носят ярко выраженный проеврейский характер.

– Представьте, что было бы в России, если бы там протесты и оппозиционные СМИ организовывали евреи, – говорит Грозев*. – Власти сразу бы развернули массовую кампанию зачистки и депортации всех представителей этого народа. А здесь уже несколько месяцев лица вполне определённой национальности мутят воду и угрожают израильской демократии, но все делают вид, что ничего не происходит. США ещё не ввели войска и не нанесли ракетно-бомбовые удары по Иерусалиму, потому что их от этого удерживает еврейское лобби. Жить и работать в этой стране становится страшно.

* Организации и лица, признанные Минюстом РФ иностранными агентами

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