 

Bellingcat: протесты против судебной реформы в Израиле организованы евреями

04.05.2023, 13:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сенсационное расследование независимой группы журналистов Bellingcat* о протестах в Израиле взбудоражило общественность по обе стороны Атлантического океана.

Как утверждает руководитель проекта Христо Грозев*, антидемократические выступления протестующих организованы и поддерживаются евреями.

Bellingcat* изучила биографии 10 руководителей протестного движения, включая оппозиционных политиков Авидгора Либермана и Мойше Бреслауца. Выяснилось, что многие из них не только имеют предков-евреев, но и целенаправленно поддерживают существование на территории Израиля сионистского движения. Помимо этого, многие рядовые участники протеста или их родственники неоднократно посещали синагоги и тайно держат дома Талмуд и Тору. По словам Грозева*, протестные выступления носят ярко выраженный проеврейский характер.

– Представьте, что было бы в России, если бы там протесты и оппозиционные СМИ организовывали евреи, – говорит Грозев*. – Власти сразу бы развернули массовую кампанию зачистки и депортации всех представителей этого народа. А здесь уже несколько месяцев лица вполне определённой национальности мутят воду и угрожают израильской демократии, но все делают вид, что ничего не происходит. США ещё не ввели войска и не нанесли ракетно-бомбовые удары по Иерусалиму, потому что их от этого удерживает еврейское лобби. Жить и работать в этой стране становится страшно.

* Организации и лица, признанные Минюстом РФ иностранными агентами

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12.21 / Эффектный макияж на новогоднюю вечеринку: цель – накрасить и выделить внутренний уголок глаза

22.12.21 / Прочность ногтей сохраняется: гибридный маникюр по-прежнему в тренде (омбре и другие разновидности)

20.04.22 / Ищем пептиды в составе крема: как ухаживать за шеей, чтобы она не выдавала возраст (и почему ей не подходит тот уход, который используется для лица)

16.02.23 / Такер Карлсон – федеральные власти игнорируют разлив ядохимикатов в Огайо, потому что местные жители не голосуют за демократов

10.08.22 / National Interest не обнаружил у Америки стратегии

21.08.22 / Мнение: Почему СССР не был второй экономикой мира

25.02.23 / Россиянам запрещено управлять стратегическими компаниями на территории ЕС

24.01.23 / “Соседи не узнают и шарахаются”: 76-летняя телеведущая Данько о секрете необычайной молодости

28.01.23 / Без визга

23.03.22 / Хайди Клум и Том Каулитц, Måneskin, Бруно Марс, Николь Шерзингер и другие на церемонии вручения iHeartRadio Music Awards

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика